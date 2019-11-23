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貨櫃車從汐止路旁開出 機車騎士撞上傷重身亡

2019-11-23 22:15聯合報 記者李奕昕／新北即時報導

江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治，警方初判貨櫃車未禮讓機車，死者也未注意車前狀況，將馬依過失致死罪嫌究辦。

警方調查，今天晚間近6點，江姓男子（20歲）騎機車沿新台五路往基隆市方向行駛，馬姓男子（65歲）駕駛貨櫃車從機車右前方的貨櫃場開出欲左轉，機車撞上貨櫃車左側；江沒有明顯外傷，經送醫急救1個多小時不治。

警方帶回馬釐清事故經過，通知死者家屬善後，由於現場沒有監視器，貨櫃車亦無行車記錄器，已向行經車輛調閱行車記錄器調查。

江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急...
江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急...
江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治。記者李奕昕／翻攝
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行車記錄器事故

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