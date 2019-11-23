貨櫃車從汐止路旁開出 機車騎士撞上傷重身亡

2019-11-23 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／新北即時報導



江姓男子騎機車在新北市汐止區直行，撞上馬姓男子從路旁貨櫃場開出的貨櫃車，經送醫急救不治，警方初判貨櫃車未禮讓機車，死者也未注意車前狀況，將馬依過失致死罪嫌究辦。

警方調查，今天晚間近6點，江姓男子（20歲）騎機車沿新台五路往基隆市方向行駛，馬姓男子（65歲）駕駛貨櫃車從機車右前方的貨櫃場開出欲左轉，機車撞上貨櫃車左側；江沒有明顯外傷，經送醫急救1個多小時不治。