他休假帶女友散步宜蘭情人灣 卻救人一命

2019-11-23 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣政府消防局救災救護指揮中心今天下午3點半，接獲110轉報，在被稱為宜蘭情人灣的蘇澳鎮南方澳內埤海灘，有人溺水。

消防局立即派遣南方澳、馬賽分隊前往救援，並通知第二大隊大隊長、特搜大隊大隊長坐鎮指揮，救護車抵達現場時，落海者被救起，是一名23歲的蔡姓新北市民，被現場民眾協助救上岸，蔡意識清楚，雙手手指輕微擦傷，經救護人員初步處置後，由南方澳救護車車送往蘇澳榮民醫院救治。

而救難現場，有名任職宜蘭縣政府消防局第一大隊頭城分隊消防隊員翁尚汶，今天輪休，恰巧與女友於附近散步，聽聞發生落水意外，他本能反應就近取得救生圈，立即加入救援行列。

翁尚汶表示，經多次拋擲救生圈，成功與現場民眾合力將蔡員拉上岸，等救護車到場後，協同救護人員將民眾送醫救治。

宜蘭縣消防局表示，翁尚汶具有中級救護技術員、救助隊及特搜隊證照，本月21日在弘道老人福利基金會擔任宣導安全用電及預防一氧化碳中毒教官，是相當優異的消防救災人員。