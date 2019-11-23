影／手持點燃信號彈糾眾沿路騎 巨大火光嚇壞板橋民眾
新北市淡水區深夜驚現「龍炮幫」肆虐，板橋區日前也有人糾眾騎機車夜遊，一群人騎在大馬路上，還沿路手持已點燃的信號彈，嚇壞路過車輛，新北警方獲報，漏夜調閱監視器，以車追人，帶回10名涉案男子，將手持信號彈蔡姓男子依公共危險罪嫌送辦，其餘9人依社維法裁處，警方也連續兩天在轄區各重要路口安排路檢勤務，防制再有類似情事發生。
新北市海山警分局本月20日凌晨3時許獲報，在板橋區環河西路4段華江橋附近，出現10多輛機車在大馬路上呼嘯而過，還有人沿路手持已點燃的信號彈，巨大的紅色火光嚇壞路過車輛。
海山警方獲報出動快打部隊趕抵到場，該群機車已逃逸無蹤，警方調閱監視器畫面，發現該群機車是由新莊區經新海橋入轄，騎到新月一街、環河路口，行經華江七路時，有人施放1枚信號彈，沿路手持並也沒有丟棄，騎到路口後用兩段式左轉，再循原路線返回新莊才各自解散。
警方以車追人，當天傍晚通知10人到案，據了解，22歲蔡姓男子坦承是他點燃信號彈，供稱只是一群人騎車夜遊，一時情緒過度興奮，才會點燃信號彈。但警方懷疑蔡男供詞有所保留，動機可議，訊後將蔡男依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦，其餘9人依社維法裁處，也將持續追查其餘在逃同犯到案說明。
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