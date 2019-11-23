騎士撞電桿腹部被底下螺絲劃破不治 家屬悲痛難接受

2019-11-23 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園劉姓男子上週六（16日）騎機車行經龜山區東方球場路，不明原因自摔送醫不治，家屬發現他肚子疑似遭電線桿下的螺絲劃破，留下一道很長的傷口大量出血，認為弟弟死因仍不明，盼路過民眾提供監視器；警方表示，劉酒測值為0，經鑑定未和其他車輛碰撞，研判自摔，已報請檢方相驗。

劉男的哥哥上網PO文指出，弟弟（30歲）當天從振興路往東方高爾夫球場路前進，在路上撞到電線桿往生，他認為仍有疑點，包括上坡的路上車速應不會太快，且法醫認定是很大的外力撞上電線桿，而且現場路幅很寬，不懂為何弟弟會靠近路邊。

劉還說，現場沒有任何監視器，只能靠早上有在那附近運動的人，或其他目擊者提供監視器，且弟弟腹部被路邊電線桿底下凸起的螺絲劃傷，血流如注，加上弟弟不幸往生，還留下8歲、2歲的兩個孩子，令人難過不知該如何是好。

龜山警分局調查，劉男當天早上7點20分騎機車經過龜山區東方球場路時，不明原因自摔倒地，腹部有傷大量失血，消防獲報將他送醫仍宣告不治，而劉經抽血換算酒測值為0。