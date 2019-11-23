松山車站外電扶梯疑故障 2女摔傷送醫

2019-11-23 15:24 中央社 台北23日電



台北市警消今天獲報，指松山車站外有救護案，經派員到場時發現，2名約60多歲女子的腳、臉部有輕微擦傷，傷者送醫前意識清醒。初步了解，2名傷者疑因電扶梯故障，導致摔傷。

台北市警消中午獲報，指松山車站外有救護案，派員到場發現，2名60多歲女子受傷，隨即把傷者送醫。初步了解，2名傷者搭乘往2樓的電扶梯時，電扶梯疑因突然故障，導致摔傷；詳細狀況，仍待調查釐清。