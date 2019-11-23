登山客迷路車陷邊坡險墜崖 警憑經驗找到人順利救援
昨天上午3名登山客駕車前往新竹縣尖石鄉司那吉山一日遊，不料一行人迷路且迴轉掉頭時差點墜下深約50公尺的斷崖，整輛車卡在農路邊坡泥濘中；泰崗派出所員警據報前往現場搶救，才讓登山客脫困。
橫山警分局表示，昨天上午11點，泰崗所接獲來自外縣市登山客來電求援，3名登山客開車前往司那吉山，沒想到迷路找不到登山口，後來深入泰崗林道後迷失方向，車子開到人跡罕見且路面長滿青苔的的農路，更慘的是車子險些掉入一旁深約50公尺的斷崖，幸好被樹木擋住，但車胎卻深陷邊坡泥濘中。
由於登山客無法正確說明車子困於何處，泰崗所長劉約忠立刻指派熟悉新光、泰崗地形的在地原民警察副所長彭俊賢，以機車前往搜尋，依據經驗研判行進路徑，果然在泰崗林道往司那吉山登山口前叉路口，再往前500公尺處農路，找到迷路登山客，並回報狀況。
劉約忠率領警員林秦宇、義警莊順德，攜帶鋤頭、千斤頂、鋼索等工具前往搭救，「幸好你找到我們，在這裡叫天天不應，叫地地不靈，真的不知道該怎麼辦。」3名登山客看到員警出現，當場感動得差點落淚。
警方表示，由於車卡邊坡斷崖，地面因雨濕滑造成輪胎打滑，增加了營救的困難度。在員警及車主的合力推送下，花了1小時終於順利讓車子順利脫困，警方也將登山客指引前往司那吉登山口。
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