登山客迷路車陷邊坡險墜崖 警憑經驗找到人順利救援

2019-11-23 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



昨天上午3名登山客駕車前往新竹縣尖石鄉司那吉山一日遊，不料一行人迷路且迴轉掉頭時差點墜下深約50公尺的斷崖，整輛車卡在農路邊坡泥濘中；泰崗派出所員警據報前往現場搶救，才讓登山客脫困。

橫山警分局表示，昨天上午11點，泰崗所接獲來自外縣市登山客來電求援，3名登山客開車前往司那吉山，沒想到迷路找不到登山口，後來深入泰崗林道後迷失方向，車子開到人跡罕見且路面長滿青苔的的農路，更慘的是車子險些掉入一旁深約50公尺的斷崖，幸好被樹木擋住，但車胎卻深陷邊坡泥濘中。

由於登山客無法正確說明車子困於何處，泰崗所長劉約忠立刻指派熟悉新光、泰崗地形的在地原民警察副所長彭俊賢，以機車前往搜尋，依據經驗研判行進路徑，果然在泰崗林道往司那吉山登山口前叉路口，再往前500公尺處農路，找到迷路登山客，並回報狀況。

劉約忠率領警員林秦宇、義警莊順德，攜帶鋤頭、千斤頂、鋼索等工具前往搭救，「幸好你找到我們，在這裡叫天天不應，叫地地不靈，真的不知道該怎麼辦。」3名登山客看到員警出現，當場感動得差點落淚。