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墾丁路邊金髮女醉趴沒人管 男友在玩水

2019-11-23 13:55聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東墾丁南灣居民今天上午發現2名年輕外籍女子分別倒臥沙灘和路旁，民眾發現擔心她們安危，報警處理，警方趕到很快叫醒沙灘上女子，但躺在路旁女子叫了多次沒有回應，警方及路過民眾合力將她抬到超商外休息，貼心蓋上禦寒衣物，因超商外桌上還有多瓶喝過的大瓶啤酒罐，懷疑是酒醉。

在海邊游泳的2名美籍男友稍後現身，將女友帶返住宿地；2人表示，今天清晨4人在南灣海邊喝了多瓶啤酒，女友卻不勝酒力醉倒，他們在等女友酒醒之際先下海戲水，沒想到警察就來了，對造成居民和警察的不便感到抱歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東墾丁南灣居民今天一早發現2名外籍女子分別倒臥沙灘和路旁，民眾發現擔心她們安危...
屏東墾丁南灣居民今天一早發現2名外籍女子分別倒臥沙灘和路旁，民眾發現擔心她們安危，報警處理。圖／朱姓讀者提供
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屏東墾丁南灣居民今天一早發現2名外籍女子分別倒臥沙灘和路旁，民眾發現擔心她們安危...
屏東墾丁南灣居民今天一早發現2名外籍女子分別倒臥沙灘和路旁，民眾發現擔心她們安危，報警處理。圖／朱姓讀者提供
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警察超商沙灘

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