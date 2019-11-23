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女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

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女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

2019-11-23 13:06聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警局士林分局日前獲報，有女子在巷弄遭擄上車，火速集結10多名警力追查，發現「犯嫌」正在附近汽車旅館。不過，趕抵卻聽內房內傳出「歡樂聲」，原來是民眾要幫友人慶生，想出的「擄人驚喜」；當時外送員正趕到送蛋糕，見狀表情驚恐，以為正在攻堅。

據了解，本月19日是26歲鐘姓女子生日，鐘女高中同學26歲王姓男子，為幫她慶生想出「隨機擄人」驚喜，沒想到把目擊民眾嚇到報警。

本月17日晚上10點多，王男駕駛白色賓士車，載著一名友人；兩人先在車內戴上安全帽，就怕待會被鐘女認出。

王男早得知，鐘女正在士林區福華路一處巷內路邊，推銷商品，便將車開到該處，一見鐘女迅速將她「強擄」上車。

鐘女嚇到發抖，還以為自己遭遇不測；不過，聽到王男與友人對話聲，也在車內慢慢發現，是好友出的計謀。

但目擊民眾以為真有擄人案，報警稱「有女子遭強擄上車，往捷運芝山路方向逃逸」。士林分局獲報不敢大意，火速集結3個派出所、10多名警力，調閱監視器追查。

士林警方以車追人，發現「犯嫌」就在距「案發現場」4多公里遠的探索汽車旅館，趕抵房門口、準備破門時卻聽見，房內傳出一群人歡樂聲。

士林警方才得知，是鐘女友人為幫她慶生，想出的驚喜；由於王男還叫外送蛋糕，外送員趕到時，發現大批警力在場，呆站一旁「以為在攻堅」。

士林警方為防萬一，仍出示證件，要求檢查賓士車內物品，經同意搜索，發現無異狀後，也祝賀鐘女「生日快樂」離開，直呼烏龍一場。

王姓男子為幫鍾姓女子慶生，日前頭戴安全帽，駕駛賓士車「強擄」鐘女，到士林的探索汽...
王姓男子為幫鍾姓女子慶生，日前頭戴安全帽，駕駛賓士車「強擄」鐘女，到士林的探索汽車旅館慶生。圖／翻攝自GoogleMap
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