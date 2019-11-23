大貨車廟前車禍肇逃 被逮還辯「輕輕碰到」

2019-11-23 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



神明面前不能做壞事！台中市大貨車吳姓駕駛在北屯區松竹路與一輛轎車發生碰撞，吳肇事逃逸，被撞的鍾姓女車主氣憤報警。警方3小時內照到吳男，吳辯稱以為只是「輕輕碰到」，加上自己「急著送單」才駛離現場；警方規勸，車禍發生就要報警，尤其又在當地香火鼎盛的土地公面前，「神明也在看」，做人要誠實。

這起車禍發生在上月底，北屯區松竹路香火鼎盛的土地公廟前發生大貨車與轎車碰撞，大貨車撞到後隨即加速逃逸，轎車鍾姓女駕駛(22歲)氣得大罵，「神明面前還敢做壞事」，將行車記錄器提供給警方。

台中市第五警分局第五交通分隊檢視行車記錄器並調閱周遭監視器，3小時內通知承載機車的大貨車吳姓駕駛(57歲)到案說明，吳男稱當下「急著送單」，才會貪快任意變換車道，他以為對方只是「輕輕碰到」，才會不以為意開車離開。

警方隨即出示鍾女轎車遭撞照片，指出該車右前車輪外殼有凹痕、右照後鏡被撞毀，怎麼是輕輕的碰到。

再者，就算沒有鍾女提供行車記錄器，警方還是會透過監視器，「代替神明處罰你」。吳男這才說自己做錯了，「我會去向神明懺悔、跟對方賠不是」，還追問，「罰單罰多少？可不可以不要罰？」懊悔不已。