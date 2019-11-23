送貨失敗？ 他點入簡訊連結被盜刷2萬多元

2019-11-23 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



詐騙手法翻新招。台南王姓男子20日接獲冒用黑貓宅急便簡訊通知，因電話無人接聽，致送貨失敗，對方給一個網址連結，點入後為假冒宅急便網頁，對方要求他輸入其ID及密碼尋找貨物，王不疑有他，依指示輸入，不久電信簡訊通知小額付費款項，總計2萬6千多元，讓他嚇到報警處理。

警方調查，陸續接獲類似案件，認詐騙集團利用外洩個資，及民眾為求方便，在手機所綁定行動支付的習慣，詐騙手法翻新招，假冒中華郵政或黑貓宅急便等物流，藉由送貨失敗伎倆，逐步誘使民眾落入圈套。

中華郵政及黑貓宅急便為此在官網公告，提醒民眾小心。黑貓宅急便提醒，近期有不肖人士假冒該公司名義，寄送惡意電子郵件及附件，請勿點擊連結與附件。同時，強調該公司發出簡訊，不會要求輸入個資。

王指出，接獲宅急便簡訊通知，因電話無人接聽，致送貨失敗，對方給他一個網址，點入後為假冒宅急便網頁，對方要求他輸入蘋果ID及密碼尋找貨物，等他輸入後即跳出亂碼，他不以為意關掉網頁。沒多久，他開始接獲中華電信有小額付費款項，總計2萬6千多元。