通緝見警上門激動持刀架脖 爬上電桿從3樓墜落命危

2019-11-22 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市27歲梁姓男子因未到案遭通緝，警方今晚間6點多到他住家訪查，但梁情緒激動拒絕出面，還拿菜刀架在脖子上，並從窗戶攀爬至10多公尺高的電線桿，消防到場準備氣墊時，梁更加激動，不斷大吼要大家別靠近，雙方對峙1個多小時，梁就從3樓墜落當場失去呼吸心跳，目前送醫搶救中。

據了解，梁因涉及過失致死案件，因傳喚未到庭被通緝，轄區警方晚間到他位在玉山街的住家訪視，梁見警方上門情緒激動，隨即關上門拒絕出面，家人也不清楚細節，警方同時說明案件目前仍在偵辦階段，請他配合到案說明。

但梁卻從屋內拿出1把菜刀，架在脖子沿著窗戶向外攀爬到電線桿，整個人站在距離地面10多公尺高的電桿頂端，警方隨即通知消防到場，同仁準備施以救援，並設置氣墊防止他墜落，未料男子卻更加激動，不斷大吼要大家離開，警消不敢貿然接近。

男子後來又爬回住家，在3樓頂樓遊走，經家屬喊話他仍無動於衷，結果7點多突然墜落，消防人員發現他失去呼吸心跳，緊急將他送往醫院搶救。