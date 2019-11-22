DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市林口區昨日凌晨文化一路上有間DVD影帶出租店招牌燈光大亮、店門沒關，但民眾往裡頭一看竟然一片漆黑，報案通知員警前來現場關心，才發現居然根本沒人顧店；員警擔心被宵小盯上，乾脆當起臨時店員代為顧店，並透過戶政系統聯繫上店家，結束這場虛驚。

林口警分局文化派出所員警蘇永豪、 翁百宏21日凌晨0時許，接獲民眾報案指出文化一路上有間店家招牌燈光大亮，對比一片漆黑的街道顯得格外令人注目，但店門沒關，往裡頭一看，整間店內部卻黑壓壓一片，也沒有人顧店，顯得十分怪異。

員警拿手電筒往裡頭一照，店內擺滿整齊的商品，但大聲一呼「頭家敢有佇矣！？有人在嗎？」卻沒有得到回應，整間店莫名在深夜唱起空城計，沒有人回應、顧店；員警還在納悶怎麼有這種情況時，臨機一動查看櫃檯內是否有店家負責人的電話，果然找到疑似為老闆娘的手機號碼。

但員警撥打過去後，對方疑似已熟睡沒有回應，員警一邊充當臨時店員顧店，還一邊聯絡同仁協助透過戶政系統查詢，最後查出老闆娘住在蘆洲地區，由蘆洲警分局同仁前往敲門，順利讓老闆娘得知店門沒關的誇張情況。