親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市林口區昨日凌晨文化一路上有間DVD影帶出租店招牌燈光大亮、店門沒關，但民眾往裡頭一看竟然一片漆黑，報案通知員警前來現場關心，才發現居然根本沒人顧店；員警擔心被宵小盯上，乾脆當起臨時店員代為顧店，並透過戶政系統聯繫上店家，結束這場虛驚。

林口警分局文化派出所員警蘇永豪、 翁百宏21日凌晨0時許，接獲民眾報案指出文化一路上有間店家招牌燈光大亮，對比一片漆黑的街道顯得格外令人注目，但店門沒關，往裡頭一看，整間店內部卻黑壓壓一片，也沒有人顧店，顯得十分怪異。

員警拿手電筒往裡頭一照，店內擺滿整齊的商品，但大聲一呼「頭家敢有佇矣！？有人在嗎？」卻沒有得到回應，整間店莫名在深夜唱起空城計，沒有人回應、顧店；員警還在納悶怎麼有這種情況時，臨機一動查看櫃檯內是否有店家負責人的電話，果然找到疑似為老闆娘的手機號碼。

但員警撥打過去後，對方疑似已熟睡沒有回應，員警一邊充當臨時店員顧店，還一邊聯絡同仁協助透過戶政系統查詢，最後查出老闆娘住在蘆洲地區，由蘆洲警分局同仁前往敲門，順利讓老闆娘得知店門沒關的誇張情況。

老闆娘急忙前來關門，不斷向協助顧店的員警道謝，並表示自己下班後太迷糊，才會只關了店內的燈，卻沒有關閉招牌及鐵門，就返家下班休息，幸好有熱心民眾發現，才沒有讓店內有任何損失。

老闆娘下班忘了關店門，嚇壞路過民眾，還以為發生意外。記者巫鴻瑋／翻攝
老闆娘下班忘了關店門，嚇壞路過民眾，還以為發生意外。記者巫鴻瑋／翻攝
分享
員警到場關心後，擔心被宵小竊盜，乾脆臨時充當店員顧店，並協助聯絡老闆娘回來關門。...
員警到場關心後，擔心被宵小竊盜，乾脆臨時充當店員顧店，並協助聯絡老闆娘回來關門。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

林口超商

相關新聞

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

調查局長呂文忠：國安問題進階至假訊息滲透

2019-11-22 18:14

通緝犯拒檢飛車五公里撞警車逃逸 開出15張罰單

2019-11-22 17:59

一氧化碳中毒徵狀與感冒類似 消防隊：冬季民眾易混淆

2019-11-22 17:11

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

夢遊？8旬翁半夜獨坐土地公廟竟不知 警助返家

2019-11-22 12:17

男欠債被「從台北打到新北」 趁隙逃仍被拖回毒打

2019-11-22 11:39

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

涉毒被捕用妹名字應訊 按指紋露餡她多犯一罪

2019-11-22 11:11

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

銀樓轉型電商拚買氣 遇上新風險

2019-11-22 00:42

銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶

2019-11-22 00:37

堆高機突翻覆 壓死移工 駕駛骨折

2019-11-22 00:31

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡

2019-11-21 17:53

不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」

2019-11-21 17:17

北市工地起火燒傷3工人 1人臉部、手腳嚴重脫皮

2019-11-21 17:01

影／土法煉鋼蓋棉被隔音打電話 詐團機房13人被逮

2019-11-21 16:53

3歲男童遭虐致死 檢解剖發現頭部多處出血傷

2019-11-21 16:09

人在做天在看 竊賊戴玄天上帝帽成犯案證據

2019-11-21 16:06

影／天母深夜驚傳搶奪 女賣家面交iPhone 11 Pro遭硬搶推傷

2019-11-21 15:55

鳳山母女割頸命案 檢警今下午相驗

2019-11-21 15:07

班機故障迫降五股微風運河？ 機身斷裂起火演習超逼真

2019-11-21 14:34

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

影／台2線砂石車、化學槽車擦撞 一駕駛受困、交通受阻

2019-11-21 14:12

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51
看更多

熱門文章

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉

2019-11-22 00:10

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊

2019-11-22 13:08

她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

妻子和他結婚卻仍與前男友同居 男子請求離婚法院判准

2019-11-22 11:33

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

男子約大學女同學飲酒同樂 竟趁機下藥性侵

2019-11-22 16:17

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶

2019-11-22 00:37

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07

詐欺犯待爽監還脫逃半年 縮刑將歸零打回一般監獄

2019-11-21 21:57

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

夢遊？8旬翁半夜獨坐土地公廟竟不知 警助返家

2019-11-22 12:17

2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地

2019-11-21 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top