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一氧化碳中毒徵狀與感冒類似 消防隊：冬季民眾易混淆

2019-11-22 17:11聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

冬季氣候寒冷，民眾洗澡使用瓦斯熱水器、餐廳用餐使用爐火、車輛未熄火開啟暖氣時，門窗緊閉造成通風不良，容易發生一氧化碳中毒案件，桃園市消防第四大隊今日於龍潭北二高橋下籃球場，舉辦防範一氧化碳中毒的宣導大會。消防隊特別指出，一氧化碳中毒除常見的頭暈徵狀，也常伴隨頭痛、肚子痛、拉肚子、嘔吐等，冬天時民眾往往中毒而不自知，誤以為是著涼感冒，而造成憾事。

依內政部統計，107年共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡及171人受傷，中毒原因以屋外式熱水器安裝於通風不良處所為大宗佔66.7%，其餘原因則是於通風不良處煮火鍋、使用熱水器等。桃園地區近年此類事故則較少發生，於去年1月發生一件，今年截至目前為止都沒有發生。

第四大隊表示，發生一氧化碳中毒的起因往往是在室內燃燒或加熱氣體，瞬間產生大量一氧化碳，而無法排出，吸入體內後影響吸氧能力，造成暈眩等徵狀。除頭暈，一氧化碳重毒也常伴隨頭痛、肚子痛、拉肚子、嘔吐等情形，因而在冬天有時民眾往往中毒而不自知，誤以為是著涼感冒，而造成憾事。

第四大隊也呼籲，發現疑似有一氧化碳中毒事件時應先將室內門窗打開，保持通風，打119報案，並解開中毒者的衣物，使他能自主呼吸排出一氧化碳；過去曾有救護人員到場搶救一氧化碳中毒事件時，自己卻同樣中毒的案例，若發生此類情事，搶救當下，也要顧及自身安全。

活動中除宣導防範一氧化碳中毒，也安排消防知識家、地震體驗車、濃煙體驗室、小小消防員著裝體驗、與死神拔河（CPR教學）等闖關遊戲，還派出桃園消防局最新吉祥物「消防米格魯」與民眾拍照留念，希望以寓教於樂的方式，加深民眾的防災觀念。

防範一氧化碳中毒相關防災資料可前往消防署防災知識網站：https://bit.ly/2Oe1CGV；桃園市政府消防局亦提供熱水器遷移補助，詳細申請辦法可洽詢各地消防單位。

活動中除宣導防範一氧化碳中毒，也安排消防知識家、地震體驗車、濃煙體驗室、小小消防...
活動中除宣導防範一氧化碳中毒，也安排消防知識家、地震體驗車、濃煙體驗室、小小消防員著裝體驗、與死神拔河（CPR教學）等闖關遊戲。記者高宇震／攝影
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第四大隊派出地震體驗車，讓小朋友模擬地震防災。記者高宇震／攝影
第四大隊派出地震體驗車，讓小朋友模擬地震防災。記者高宇震／攝影
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活動中除宣導防範一氧化碳中毒，也安排小小消防員著裝體驗。記者高宇震／攝影
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今日宣導派出桃園消防局最新吉祥物「消防米格魯」與民眾拍照留念。記者高宇震／攝影
今日宣導派出桃園消防局最新吉祥物「消防米格魯」與民眾拍照留念。記者高宇震／攝影
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中毒事故頭痛

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