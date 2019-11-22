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機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮中華路與自強路口，今天下午發生一起死亡車禍，黃姓婦人騎乘普通重型機車，在路口與客運巴士發生碰撞，婦人倒地，送醫急救仍告不治，客運司機酒測值為零，警方正調閱行車紀錄器，了解事發原因。

這起死亡車禍發生於下午1時24分，55歲黃姓婦人騎機車沿自強路由西往北行史，在中華路口與由北往南行駛的客運巴士發生碰撞，黃姓婦人被送往玉里榮民醫院急救，延至下午2時20分仍告不治。

玉里警分局車禍處理小組獲報，第一時間趕往處理，初步調查，62歲的董姓客運司機酒測值為零，該路口有紅綠燈，至於車禍發生原因，還在調閱巴士的行車紀錄器釐清原因。

花蓮縣玉里鎮下午發生一起客運巴士與機車碰撞，造成機車女騎士死亡的意外。圖／玉里警...
花蓮縣玉里鎮下午發生一起客運巴士與機車碰撞，造成機車女騎士死亡的意外。圖／玉里警分局提供
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花蓮縣玉里鎮下午發生一起客運巴士與機車碰撞，造成機車女騎士死亡的意外。圖／玉里警...
花蓮縣玉里鎮下午發生一起客運巴士與機車碰撞，造成機車女騎士死亡的意外。圖／玉里警分局提供
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車禍巴士

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