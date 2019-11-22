機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

相關新聞
3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪2019-11-22 15:33
影／互不讓兩派打架血染KTV 2男刀傷掛彩送醫2019-11-22 13:13
女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊2019-11-22 13:08
只因2000元酒錢 男遭刺2刀倒臥血泊2019-11-22 12:55
影／員工拿電擊棒搶前老闆7萬現金 只因不滿被開除2019-11-22 12:01
黑道率數十人恐嚇取財未果 糗向被害人討「小弟飯錢」2019-11-22 11:59
幫金主恐嚇同行 幫派中生代大哥到處搗「彈」落網2019-11-22 11:50
影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款2019-11-22 11:30
金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇2019-11-22 10:50
對狗聲請保護令？濫訴人誣告罪成立判刑一年2019-11-22 10:31
市議員服務處遭槍擊？檢警大動作分析比對查無事證簽結2019-11-22 10:05
警匪槍戰斃命嫌犯 8年前販毒曾衝撞警車2019-11-22 00:55
警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座2019-11-22 00:50
10月至今 新北外送事故77起2019-11-21 23:52
外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到2019-11-21 23:42
2男相約飲酒 一言不合猛捅2刀…傷者血流倒地2019-11-21 21:59
母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵2019-11-21 21:07
槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包2019-11-21 17:32
影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯2019-11-21 17:13
陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座2019-11-21 16:47
連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證2019-11-21 15:47
調查局查獲鳳凰新聞社 散布陳菊貪汙假訊息2019-11-21 15:35
嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗2019-11-21 15:27
影／倒閉的燒烤店鬧出工程款糾紛 小彬彬今出庭作證2019-11-21 15:26
警匪駁火自戕毒販要不到錢 恐嚇漁民在養殖池放毒2019-11-21 15:07
毒販遭礁溪警方追捕飲彈 曾恐嚇勒索魚塭業者2019-11-21 13:28
宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡2019-11-21 12:49
辦手機門號引糾紛 竟邀友人設局擄人、持鐵鎚恐嚇2019-11-21 12:40
三歲男童明生日疑遭虐死 母親頭戴粉紅帽不發一語2019-11-21 11:26
台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業2019-11-09 12:25
熱門文章
噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」2019-11-22 12:30
替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院2019-11-21 17:11
影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治2019-11-21 19:49
體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！2019-11-21 17:19
母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵2019-11-21 21:07
日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家2019-11-22 11:38
「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉2019-11-22 00:10
住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子2019-11-22 11:00
影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯2019-11-21 17:13
連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多2019-11-21 20:48
桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控2019-11-22 00:17
前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」2019-11-22 11:23
外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到2019-11-21 23:42
彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下2019-11-21 22:41
金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇2019-11-22 10:50
婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡2019-11-21 17:53
被控性侵為證清白 男子自爆酒後硬不起來2019-11-21 18:12
台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見2019-11-21 18:25
認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷2019-11-22 01:16
陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座2019-11-21 16:47
大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅2019-11-22 10:26
她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行2019-11-22 11:03
警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座2019-11-22 00:50
槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包2019-11-21 17:32
影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊2019-11-21 19:23
把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放2019-11-21 20:06
女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊2019-11-22 13:08
人在做天在看 竊賊戴玄天上帝帽成犯案證據2019-11-21 16:06
人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩2019-11-22 07:53
不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」2019-11-21 17:17
民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股2019-11-22 14:27
龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難2019-11-22 14:56
白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝2019-11-22 10:06
獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元2019-11-22 12:19
韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到2019-11-22 12:53
銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶2019-11-22 00:37
妻子和他結婚卻仍與前男友同居 男子請求離婚法院判准2019-11-22 11:33
店家給錯餐外送員卻收負評 理由讓他怒「關我什麼事」2019-11-21 16:30
政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談2019-11-21 16:57
台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治2019-11-22 13:45
留言