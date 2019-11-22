機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣玉里鎮中華路與自強路口，今天下午發生一起死亡車禍，黃姓婦人騎乘普通重型機車，在路口與客運巴士發生碰撞，婦人倒地，送醫急救仍告不治，客運司機酒測值為零，警方正調閱行車紀錄器，了解事發原因。

這起死亡車禍發生於下午1時24分，55歲黃姓婦人騎機車沿自強路由西往北行史，在中華路口與由北往南行駛的客運巴士發生碰撞，黃姓婦人被送往玉里榮民醫院急救，延至下午2時20分仍告不治。