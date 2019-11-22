親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59聯合報 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往途經和美鎮道周路與彰美路口時，因駕駛詢問確切地點，一時分神，不慎撞上分隔島，幸好人員平安，但水庫車稍有受損，必須修理。

第一大隊大隊長劉錫垣說，今天下午1點50分接獲勤務指揮中心通報，調派和美分隊一輛水庫車前往線西鄉支援雜草火警勤務，沒想到剛出勤，和美鎮道周路與彰美路口時，水庫車駕駛為確認火警地點，一個分神，不小心衝上分隔島，卡在分隔島上，幸好人員平安，也沒有波及其他車輛。

不過水庫車稍有損害，必須回廠修理，確切車禍原因將進一步調查。

彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往...
彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往途經和美鎮道周路與彰美路口時，不慎撞上分隔島，幸好人員平安，但水庫車稍有受損。照片／消防局提供
分享
彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往...
彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往途經和美鎮道周路與彰美路口時，不慎撞上分隔島，幸好人員平安，但水庫車稍有受損。照片／消防局提供
分享

水庫車禍

相關新聞

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

夢遊？8旬翁半夜獨坐土地公廟竟不知 警助返家

2019-11-22 12:17

男欠債被「從台北打到新北」 趁隙逃仍被拖回毒打

2019-11-22 11:39

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

涉毒被捕用妹名字應訊 按指紋露餡她多犯一罪

2019-11-22 11:11

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

銀樓轉型電商拚買氣 遇上新風險

2019-11-22 00:42

銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶

2019-11-22 00:37

堆高機突翻覆 壓死移工 駕駛骨折

2019-11-22 00:31

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡

2019-11-21 17:53

不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」

2019-11-21 17:17

北市工地起火燒傷3工人 1人臉部、手腳嚴重脫皮

2019-11-21 17:01

影／土法煉鋼蓋棉被隔音打電話 詐團機房13人被逮

2019-11-21 16:53

3歲男童遭虐致死 檢解剖發現頭部多處出血傷

2019-11-21 16:09

人在做天在看 竊賊戴玄天上帝帽成犯案證據

2019-11-21 16:06

影／天母深夜驚傳搶奪 女賣家面交iPhone 11 Pro遭硬搶推傷

2019-11-21 15:55

鳳山母女割頸命案 檢警今下午相驗

2019-11-21 15:07

班機故障迫降五股微風運河？ 機身斷裂起火演習超逼真

2019-11-21 14:34

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

影／台2線砂石車、化學槽車擦撞 一駕駛受困、交通受阻

2019-11-21 14:12

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

大直公寓火警 大量濃煙地下室竄出

2019-11-21 12:28

整天顧台數據機月入2.6萬？ 大學生網路應徵成詐團幫凶

2019-11-21 12:17

國小游泳教練車禍截肢 家長會公布捐款專線盼愛心湧入

2019-11-21 12:12

泰山八旬老婦闖紅燈穿越馬路 被車撞倒送醫不治

2019-11-21 12:07

斗六市江厝資源回收場冒濃煙 消防員搶救所幸無人傷

2019-11-21 12:06
看更多

熱門文章

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

2019-11-21 19:49

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

母女雙屍案父嫌疑低 這2大化驗結果是關鍵

2019-11-21 21:07

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉

2019-11-22 00:10

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

連鎖藥妝店沒會員不能結帳？ 網友：怎變好市多

2019-11-21 20:48

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

婦人違規走車道遭輾不治 警：北市今年已23行人死亡

2019-11-21 17:53

被控性侵為證清白 男子自爆酒後硬不起來

2019-11-21 18:12

台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見

2019-11-21 18:25

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

陳家輝8年前拒捕警開槍攔不住 8年後拒捕陳屍駕駛座

2019-11-21 16:47

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

槍戰飲彈嫌犯兇殘 恐嚇勒索信竟有「氰酸鈉」毒包

2019-11-21 17:32

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23

把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06

女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊

2019-11-22 13:08

人在做天在看 竊賊戴玄天上帝帽成犯案證據

2019-11-21 16:06

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」

2019-11-21 17:17

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶

2019-11-22 00:37

妻子和他結婚卻仍與前男友同居 男子請求離婚法院判准

2019-11-22 11:33

店家給錯餐外送員卻收負評 理由讓他怒「關我什麼事」

2019-11-21 16:30

政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談

2019-11-21 16:57

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top