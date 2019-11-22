急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

彰化縣消防局第一大隊和美分隊一輛水庫車，今天下午支援線西鄉雜草火警勤務時，在馳往途經和美鎮道周路與彰美路口時，因駕駛詢問確切地點，一時分神，不慎撞上分隔島，幸好人員平安，但水庫車稍有受損，必須修理。

第一大隊大隊長劉錫垣說，今天下午1點50分接獲勤務指揮中心通報，調派和美分隊一輛水庫車前往線西鄉支援雜草火警勤務，沒想到剛出勤，和美鎮道周路與彰美路口時，水庫車駕駛為確認火警地點，一個分神，不小心衝上分隔島，卡在分隔島上，幸好人員平安，也沒有波及其他車輛。