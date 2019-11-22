龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市淡水區21日深夜驚現「龍炮幫」肆虐，多處路段出現巨大爆炸，火光伴隨巨響震得民居門窗震動，許多地方居民在地方臉書社團上驚恐表示十分嚇人，僅短短幾分鐘之內就連續發生爆炸，疑似是歹徒隨機釋放威力強大的爆裂物，嚇得居民只能緊閉門窗避難，警方表示目前已鎖定2輛涉案車輛，將持續追查。

淡水地區21日晚間9時許，鄧公路及水源街分別傳出爆炸聲響，民眾外出查看卻沒有發現異樣，但稍後晚間11點49分，接連的爆炸聲不斷騷擾淡水地區，中山北路一、二段分別發生爆炸，隨後22日凌晨0時許，中山北路一段再發生巨響，連學府路一帶也出現龍炮幫流竄。

北新路更有居民反映，短短幾秒鐘之內傳出連續7響爆炸，嚇得只能緊閉門窗避難，還有民眾上網互相提醒不要外出，1時許龍炮幫疑似往沙崙方向囂張，連新春街、淡海路都出現有歹徒拿爆裂物隨機燃放，情況一直持續到凌晨2時許才歇緩。