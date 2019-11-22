台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市西屯區一處工地今天中午11點多發生工安意外，黃姓工人工作時不慎從一層樓高的鷹架上摔落，救護車送往醫院急救後仍宣告不治。警方已通報勞工局，釐清案情。

今天中午11時47分，台中市西屯區弘孝路、西屯路口一處工地發生工安意外，據了解，黃姓工人（44歲）疑因施工時不慎從約一層樓高之鷹架上摔落，後經由救護車送往澄清醫院，已聯繫家屬到醫院，下午一點多急救後仍宣告不治。