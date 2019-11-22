獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市一名高科技公司工程師在交友軟體認識詐騙集團假冒的正妹網友，兩人相談甚歡，詐團稱有低投資、高報酬的外匯投資，男子不疑有他先匯款3000元，翌日款項如期匯回，且有約50元獲利，男子為賺取暴利，8、9月前後再匯款9筆，單筆最高100萬元，共計510萬元卻血本無歸，才驚覺遭詐騙報警。

警政署刑事局中部打擊犯罪中心接獲報案查出，以許姓主嫌(30歲)為首的詐騙集團，今年8、9月陸續以收購人頭帳戶、提領贓款、假檢警詐騙、假外匯平台投資等手法，騙取約10餘名被害人，不法獲利1千餘萬元。

據悉，許姓主嫌藏身在台南郊區，承租2層樓透天民宅，2樓作為收取被害人贓款的「水房」、1樓為車庫，但許嫌在外積欠上百萬元賭債，缺錢花用，出入沒有車輛，僅機車代步，行事相當低調。

專案小組循線查出，許嫌除擔任水房幹部與會計外，更以「假外匯平台投資」手法詐騙被害人，見被害人的人頭帳戶本子不夠用，許又缺錢花用，不惜挺而走嫌將自己的帳戶供給被害人匯款，以提高詐騙金額。

詐騙集團在交友軟體「釣魚」，假冒正妹女網友吸睛聊天，今年7月中旬，一名高科技公司男性工程師在網路交友軟體認識詐團假冒的女網友，女網友向他推銷低投資、高報酬的地下匯兌投資。

8月初，工程師首筆匯款3000元，翌日帳戶果然收到本金加約近50元的紅利現金。工程師陸續於8、9月匯款到5個帳戶投資，其中一個帳戶就是許嫌的個人帳戶，單筆最高100萬元，共匯款510萬元。

上月初，工程師驚覺紅利現金與510萬元的本金都沒有入帳，急著詢問女網友，女網友再稱男子的外匯投資卡到香港金融局的洗錢案，要工程師再匯5萬美元解套，工程師驚覺受騙，立即報警。

中打兵分台中、台南兩地，逮捕許姓主嫌與取簿手3人、收簿手5人、面交車手2人、車手頭2人共13人到案，查扣點鈔機、電腦主機等贓證物，初步清查被害人達10餘人。