夢遊？8旬翁半夜獨坐土地公廟竟不知 警助返家

2019-11-22 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市警局太平警分局新平派出所警員陳冠螢今天說，日前清晨4時許與警員蘇峻巡邏行經台中市太平區一間土地公廟，發現廟裡有名老翁衣衫單薄，上前關懷，老翁忘了自己姓名、住所，經人臉辨識系統過濾身分，查出老翁姓林，住家在土地廟附近，協助老翁返家。老翁的妻子睡眼惺忪應門，看到丈夫由員警帶回十分驚訝，表示丈夫失智多年，最近常疑似有夢遊狀況，但都在家中，沒想到這次竟跑出去，非常感謝警方協助。

員警陳冠螢、蘇峻日前清晨4時許執行巡邏勤務，在土地公廟發現老翁呆坐在廟內，員警上前關懷發現老翁疑似患有失智情形，對於姓名及住處等資料均一問三不知，老翁也驚慌表示，不知為何在這裡，貼心的女警先行安撫情緒，再透過人臉辨識系統過濾數筆資料，查出老翁可能的住處，立即駕駛巡邏車載著老翁到民宅查訪。

員警經按電鈴後，老翁的妻子睡眼惺忪應門，一看到員警帶著丈夫回家時非常驚訝，當員警述說發現的過程後，老翁妻子表示，丈夫罹患失智症已多年，最近還常疑似有夢遊狀況，一醒來有時會在客廳呆坐，有時會在家中的某處，這次竟半夜跑到街外，非常的驚訝，以後會多留意丈夫的起居及動態。