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大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中大肚山本月8日、10日連日發生火燒山，火勢延燒兩天才撲滅，引起民眾關心，昨天深夜有民眾發現大肚山在大肚區王田油庫對面的山坡起火，報警處理，也有網友在臉書上PO文關心，引起熱議，台中市消防局在深夜11時33分獲報後，消防員在11時53分到場，火勢在今天凌晨2時8分撲滅，現場為大肚區大肚成功西路第四公墓燃燒面積約3000平方公尺、無財損、無人員傷亡。

有網友昨天深夜在「烏日大小事」PO出大肚山遠處冒出火光照片，立即吸引其他網友熱議，有的網友看了膽顫心驚，「遠遠看就很大一片紅通通，現在又起大風」、「大肚山又燒了嗎⋯」「台中市區都看的到餒」、「希望平安」。

台中市消防局昨晚11時33分獲報後，出動烏日、春社及大肚等3個分隊緊急灌救，後又加派烏日分隊3車8人、春社分隊3車9人，火勢在今天凌晨1時05獲控制，在2時08分火勢熄滅。

中市消防局表示，大肚山麓連日大火，8日清水鰲峰山失火，起火處有菸蒂殘跡，初步調查無法排除菸蒂引燃的可能性；10日龍井國道185公里右側邊坡火警，初勘起火處也發現板模燒毀痕跡，同樣無法排除燃燒廢棄物引燃可能，確切原因仍調查中。

台中市龍井區接連發生火燒山事件，10日、20日分別起火，加上東北季風助長火勢，市議員楊典忠更要求市府宣導、防範，別再讓火燒山事件發生。

昨天深夜有網友發現，台中市大肚山大肚區王田油庫對面山坡發生火警，將照片PO在臉書...
昨天深夜有網友發現，台中市大肚山大肚區王田油庫對面山坡發生火警，將照片PO在臉書「烏日大小事」，引起熱議。圖／臉書「烏日大小事」
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