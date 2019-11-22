白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮後方民宅今天上午8點傳出火警，消防人員趕往，發現是民眾燃燒廢棄物木板不慎延燒至自家祖厝屋簷，在8點30分將火勢完全撲滅。