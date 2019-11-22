基隆豪大雨 從昨晚到清晨災情不斷傳出

2019-11-22 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆大雨下不停，從昨晚下到凌晨，災情陸續傳出。

據民眾指出月眉土資場走山，基隆市政府產發處表示，清晨天色太暗，初步判斷應該是土水，謹慎起見，產發處早上會去現場了解，市議員林旻勳也很擔心，趕往了解中。

基隆市今天凌晨雨勢不斷，調和街往62快速道路四缐車道一度單重積水，造成車輛拋錨，雙方無法通行，到清晨六點雨勢變小，半水位慢慢退去，剩下一車道勉強可通行，駕駛行經膽戰心驚。