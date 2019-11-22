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認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投林區管理處森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治，外界一度懷疑是山老鼠所為，南投仁愛分局一整天訊問後，高姓護管員眼見無法再暪下去，昨晚10時終於坦承，是因私自攜帶原住民自製獵槍上山防身，卻在去溪邊取水時不慎滑倒，導致槍枝走火，擊中自己的右手肘。

南投林管處指出，仁愛鄉萬大南溪上游濁水溪事業區第13至18林班，當地先前曾查獲三名外籍山老鼠在此犯案，林木遭盜伐破壞，為加強貴重木巡檢工作，派出埔里工作站高姓原住民森林護管員，與其他隊員一行5人，20日至23日上山，前往遭盜伐地點巡檢。

副處長張獻仁表示，隊員5人前晚夜宿第14林班，高男今天凌晨1時獨自至距離約80公尺的溪邊準備取水時，高男自備原住民自製獵槍防身，行進間突然滑倒，導致獵槍走火，擊中自己的右手肘，得知是同仁自行帶槍上山防身誤觸受傷，林管處表示遺憾。

南投林管處並說，高姓謢管員具原住民身分，因為知悉到山上竊取木材犯案的外籍山老鼠非常兇悍，常會為逃命而利用各種方式攻擊巡山人員，所以向警方承認，是為防身而𢹂帶獵槍上山，林管處坦承是同仁公私分際沒拿捏清楚，且未在第一時間向林管處說明實情表示遺憾，將會在警方釐清案情後，再依相關行政程序處理。

警方說，由於走火傷人的槍枝還遺留在現場，距離奧萬大森林遊樂區需步行3、4小時才能抵達，將於今天上午到現場取回物證，另由於高男具有原住民身分，可自製獵槍，但查獵槍若無證照，須受行政裁罰。

南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖...
南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖／南投林管處提供
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南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖...
南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖／南投林管處提供
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南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖...
南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖／南投林管處提供
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南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖...
南投林管處高姓森林護管員前往萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢，竟受槍傷送醫救治。圖／南投林管處提供
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原住民山老鼠槍枝

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