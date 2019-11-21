影／鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 命危急救中

苗栗縣竹南鎮公館里大埔頂一間鐵工廠傍晚近6點時，員工下班發現一名50餘歲男子被夾在電動拉門中，地面留有一灘血，消防局據報趕往，但傷者已無生命徵象，將他救出送醫，目前仍急救中，案情警方調查中。

苗栗縣消防局指出，傍晚5點47分接獲報案，趕往竹南鎮公館里大埔頂一間鐵工廠進行救援，但救護人員趕抵時，發現傷者被夾在電動拉門中，已無呼吸、心跳等生命徵象，將他救出送醫。