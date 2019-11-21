北市工地起火燒傷3工人 1人臉部、手腳嚴重脫皮

2019-11-21 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



北市松山區一處工地，今天下午發生3名工人遭灼傷意外，其中1人傷勢較重，臉部、手腳多處灼傷，大量脫皮，目前正在馬偕醫院治療，詳細肇因將由警方釐清。

警方調查，42歲賴姓男子、40歲薛姓男子及65歲朱姓男子，今天下午近3時，在松仁街一處地下工地施工，卻疑瓦斯管線配置工程施作不慎起火，3男皆遭灼傷，但意識清楚。