親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

疑瓦斯管線工程施作不慎 3工人遭灼傷送醫

2019-11-21 18:33中央社 台北21日電

北市松山區今天下午發生工安意外，有3名工人疑因瓦斯管線配置工程施作不慎，分別造成臉部、手腳等多處灼傷，意識都清醒，警消獲報後已協助將3人送醫治療。

警消今天下午2時42分獲報，北市松山區松河街一處工地發生工安意外，疑因瓦斯管線配置工程施作不慎，造成3名男工人的臉部及手腳等處遭灼傷、意識清醒，分別送往馬偕醫院和三軍總醫院治療。

工安北市馬偕醫院

相關新聞

影／天母深夜驚傳搶奪 女賣家面交iPhone 11 Pro遭硬搶推傷

2019-11-21 15:55

不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」

2019-11-21 17:17

北市工地起火燒傷3工人 1人臉部、手腳嚴重脫皮

2019-11-21 17:01

影／土法煉鋼蓋棉被隔音打電話 詐團機房13人被逮

2019-11-21 16:53

3歲男童遭虐致死 檢解剖發現頭部多處出血傷

2019-11-21 16:09

人在做天在看 竊賊戴玄天上帝帽成犯案證據

2019-11-21 16:06

鳳山母女割頸命案 檢警今下午相驗

2019-11-21 15:07

班機故障迫降五股微風運河？ 機身斷裂起火演習超逼真

2019-11-21 14:34

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

影／台2線砂石車、化學槽車擦撞 一駕駛受困、交通受阻

2019-11-21 14:12

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

大直公寓火警 大量濃煙地下室竄出

2019-11-21 12:28

整天顧台數據機月入2.6萬？ 大學生網路應徵成詐團幫凶

2019-11-21 12:17

國小游泳教練車禍截肢 家長會公布捐款專線盼愛心湧入

2019-11-21 12:12

泰山八旬老婦闖紅燈穿越馬路 被車撞倒送醫不治

2019-11-21 12:07

斗六市江厝資源回收場冒濃煙 消防員搶救所幸無人傷

2019-11-21 12:06

U值媒／「安樂死」當愛也耗盡了呢？

2019-11-21 11:38

影／新北外送員遭撞車禍 左轉與直行機車均無酒駕

2019-11-21 11:36

減速釀追撞被認惡意逼車 他喊冤風砂飛入眼獲法官撤單

2019-11-21 11:04

考試壓力太大？ 台中市國中女生昏倒意識模糊送醫

2019-11-21 10:58

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

澎湖四大「院檢之友」：那些浪費司法資源的VIP們

2019-11-21 10:16

利用貨到付款搶30萬金飾 警逮一嫌另嫌追緝中

2019-11-21 09:50

小鳥當畫布？ 收容人拿麥克筆在獄友下體塗鴉惡作劇

2019-11-21 09:29

百年銀樓貨到付款被搶 台中警已鎖定嫌犯

2019-11-21 09:26

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

BMW清晨連撞路邊5輛車 警追肇逃駕駛

2019-11-21 08:19

台中三歲男童疑遭虐喪命 今早解剖釐清死因

2019-11-21 08:10

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

評論富商設局性侵疑雲 網友留言垃圾挨告

2019-11-20 17:25
看更多

熱門文章

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

下士偷吃人妻 判4個月可易科罰金

2019-11-21 15:40

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

帶老婆參加同學聚會還亂來 逆襲下場超慘

2019-11-21 14:36

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

考試壓力太大？ 台中市國中女生昏倒意識模糊送醫

2019-11-21 10:58

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

1分鐘被連開4張罰單怪搶錢？員警：依法連開警也無奈

2019-11-20 18:46

男子勾搭人妻 在派出所寫悔過書事後稱被迫法官不信

2019-11-21 09:20

婦人廟埕運動突心肌梗塞 警消及時做這事救回一命

2019-11-20 19:38

利用貨到付款搶30萬金飾 警逮一嫌另嫌追緝中

2019-11-21 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top