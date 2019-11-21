疑瓦斯管線工程施作不慎 3工人遭灼傷送醫

2019-11-21 18:33 中央社 台北21日電



台北市松山區今天下午發生工安意外，有3名工人疑因瓦斯管線配置工程施作不慎，分別造成臉部、手腳等多處灼傷，意識都清醒，警消獲報後已協助將3人送醫治療。

警消今天下午2時42分獲報，北市松山區松河街一處工地發生工安意外，疑因瓦斯管線配置工程施作不慎，造成3名男工人的臉部及手腳等處遭灼傷、意識清醒，分別送往馬偕醫院和三軍總醫院治療。