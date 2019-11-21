影／新北婦幼安全創作比賽頒獎 藝人胡宇威擔任頒獎人
新北市第8屆「婦幼安全創意比賽」今天在新北市警局大禮堂舉行頒獎典禮，由愛家好爸爸、知名主播岑永康擔綱主持，熱心公益的藝人胡宇威也以特別嘉賓身分出席，活動現場同時邀請埔墘國小帶來「拒絕家暴-祥獅獻瑞」開場表演，以及介壽國小、莊敬高職精彩的舞蹈表演，都是感念平日警察哥哥、姐姐護童的辛勞，特別情義相挺應邀演出，精彩的表演節目，因有知名主播、當紅藝人的加持，讓頒獎典禮燈光熠熠，為典禮添色許多。
這次典禮先後頒發婦幼安全微電影、GIF動態圖創作及海報繪畫等28個獎項，入圍的5部微電影都獨具特色，由秀峰高中劉可婷老師指導的銀獎「聽見妳的聲音」與佳作「謝謝你」，更是連續2年入圍微電影比賽；金獎作品「婦幼防暴報」，創作家許家瑋更是連3年參賽，許家瑋表示自己平時就喜歡繪圖、動畫剪輯，創作概念是將婦幼防暴的觀念，以色彩鮮明簡約的卡通呈現，因為婦幼安全教育需要從小開始樹立，比起讀一字一句的文字，卡通動畫絕對更吸引小朋友。
國小海報繪畫比賽項目，低年級組及高年級組金獎得獎者，分別為就讀土城國小龔于硯，及文德國小彭冠茵；中年級組後埔國小劉曉憶，超越去年佳作成績，今年以「您撥113可保護他們」鮮明又生動的畫作，一舉拿下中年級金獎；另就讀自強國小的龍鳳胎姐弟胡著妍、胡著霆，從小就喜歡畫畫，他們的母親張晏華也是美術老師，因此二姐弟從低年級就開始參加婦幼安全創意比賽，到今年已經五年級了，二姐弟雙雙獲選高年級組銀獎、佳作成績，可見透過婦幼安全創意比賽向下紮根的重要。
GIF動態圖比賽項目，創作家鄭仲軒以風趣的畫風、搭配作品主題「小妹與女警」展現出婦幼安全的工作態度，獲得評審團青睞獲選金獎，鄭仲軒表示，其實動態圖沒有大家想像中的困難，用GIF動態圖比靜態圖更能有效的吸引人們的注意力，謝謝新北市警局舉辦這麼有創意的比賽，讓他能為社會盡一份心力。
市警局長陳檡文表示，「婦幼安全」絕對是警政重點工作，藉由婦幼隊所舉辦的「婦幼安全創意比賽」活動，不斷提升民眾對婦幼安全之認知，激發民眾、學童對婦幼安全的正面思考，使更多人關心並加入婦幼保護工作的行列；另隨著我國逐漸步入高齡化社會，希望結合各單位一同將「防治家暴」的理念擴大到長者、關懷長者。也提醒民眾如有受暴情事一定要保持冷靜，盡快撥打110或婦幼保護專線113向警察尋求協助，以上得獎作品日後將擔負起宣導民眾自我保護及預防危害的重責大任，他也恭喜所有得獎者。
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