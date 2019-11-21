影／新北婦幼安全創作比賽頒獎 藝人胡宇威擔任頒獎人

2019-11-21 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市第8屆「婦幼安全創意比賽」今天在新北市警局大禮堂舉行頒獎典禮，由愛家好爸爸、知名主播岑永康擔綱主持，熱心公益的藝人胡宇威也以特別嘉賓身分出席，活動現場同時邀請埔墘國小帶來「拒絕家暴-祥獅獻瑞」開場表演，以及介壽國小、莊敬高職精彩的舞蹈表演，都是感念平日警察哥哥、姐姐護童的辛勞，特別情義相挺應邀演出，精彩的表演節目，因有知名主播、當紅藝人的加持，讓頒獎典禮燈光熠熠，為典禮添色許多。

這次典禮先後頒發婦幼安全微電影、GIF動態圖創作及海報繪畫等28個獎項，入圍的5部微電影都獨具特色，由秀峰高中劉可婷老師指導的銀獎「聽見妳的聲音」與佳作「謝謝你」，更是連續2年入圍微電影比賽；金獎作品「婦幼防暴報」，創作家許家瑋更是連3年參賽，許家瑋表示自己平時就喜歡繪圖、動畫剪輯，創作概念是將婦幼防暴的觀念，以色彩鮮明簡約的卡通呈現，因為婦幼安全教育需要從小開始樹立，比起讀一字一句的文字，卡通動畫絕對更吸引小朋友。

國小海報繪畫比賽項目，低年級組及高年級組金獎得獎者，分別為就讀土城國小龔于硯，及文德國小彭冠茵；中年級組後埔國小劉曉憶，超越去年佳作成績，今年以「您撥113可保護他們」鮮明又生動的畫作，一舉拿下中年級金獎；另就讀自強國小的龍鳳胎姐弟胡著妍、胡著霆，從小就喜歡畫畫，他們的母親張晏華也是美術老師，因此二姐弟從低年級就開始參加婦幼安全創意比賽，到今年已經五年級了，二姐弟雙雙獲選高年級組銀獎、佳作成績，可見透過婦幼安全創意比賽向下紮根的重要。

GIF動態圖比賽項目，創作家鄭仲軒以風趣的畫風、搭配作品主題「小妹與女警」展現出婦幼安全的工作態度，獲得評審團青睞獲選金獎，鄭仲軒表示，其實動態圖沒有大家想像中的困難，用GIF動態圖比靜態圖更能有效的吸引人們的注意力，謝謝新北市警局舉辦這麼有創意的比賽，讓他能為社會盡一份心力。