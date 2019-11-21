不滿店長派她清冷氣嗆離職 網友傻眼「公主病發作？」

2019-11-21 17:17 聯合新聞網 綜合報導



文具店老闆表示店內員工因為被叫去清冷氣濾網，而爆氣傳Line跟她理論。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多服務業職員不但要完成行政工作，也需要輪流維持環境整潔，完成打掃的項目。一位文具店店長上網發文，派員工去清理冷氣濾網，沒想到半夜員工卻突然傳Line質問她，問為什麼要讓自己一個人去清冷氣，雖然店長解釋所有員工都做過清潔的工作，不是針對她，但員工完全聽不進去，並怒嗆「明天不做了！」讓店長傻眼，而網友對此則紛紛回應，表示員工是公主病發作。

原PO今日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示員工這個月才由工讀轉正職，昨天上班時間看到她沒事才叫她去清冷氣濾網，原PO口頭告知她用掃把或刷子把灰塵掃掉之後就交給她處理，結果下班後員工卻突然傳Line質問她「為什麼要讓她一個人清冷氣？」原PO解釋之前有新人剛進來一個禮拜就叫她清濾網，且不管是做一個禮拜或是做一個月的員工都可以清，並不是針對她，但員工聽不下去，並說「就是隨便叫我做不是工作內的事情，這次應該妳先清下個月再換我清。」，甚至表示「我清都清了就當我做功德，我明天不做了」、「妳以為我是妳可以隨便使喚的嗎！」

對此，原PO既氣憤又傻眼，她回應當初早就跟員工說過正職要做的事比工讀還多，但現在反而被員工誤會成對她使喚、針對，她也終於忍不住對員工說「清個濾網就要妳的命了？」而員工在聽完這句話後立刻爆氣回應，最好把妳的嘴放乾淨一點，妳算哪根蔥啊！」、「妳不硬凹會要了妳的命嗎？妳敢用妳媽發誓妳沒有針對我。」

對於員工的接連怒嗆，店長相當無奈，她表示該名員工平常安安靜靜的，找話題跟她聊天回答都不超過三個字，突然這麼激動，讓她有點害怕。而網友們看完後也紛紛留言，「呃⋯奇葩⋯⋯」、「回家吃自己吧，媽寶。」、「這種心態到哪工作都不適合，只能在家當公主了。」、「公主病發作？一個人掃所以？職場霸凌？不，不是公主只有病。」、「以前連老闆魚缸都要洗咧⋯⋯」