天母深夜驚傳搶奪 女賣家面交iPhone 11 Pro遭硬搶推傷

2019-11-21 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



北市士林天母地區陶姓女子，與陳姓網友深夜面交2支iPhone 11 Pro，陳男疑似預謀犯案，分批騎乘兩台贓車至中山北路七段，趁確認手機之際，推倒陶女搶奪手機，陶女奮力抵抗拿回其中1支手機，並報案求助。警方在24小時內拘提陳男到案，全案依搶奪罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令限制住居。

年約30歲的陶女報案表示，在臉書社團販賣iPhone 11 Pro 64G，一名網友「陳富民」私訊說要購買2支手機，且相約11月18日深夜11時許，在天母住家附近的中山北路七段18號前面交，卻被搶走1支手機，損失了3萬多元。

陶女指出，陳騎機車到場後，熄火下車，當時自己用提袋裝著2支未拆封的手機，拿出其中1支要給買家確認，不料，陳根本沒打算付錢，直接搶走手機，奮力抵抗與他爆發拉扯，奪回其中1支手機，但過程中被推倒在地，手臂、大腿受傷瘀青，陳則時搶走1支手機，騎機車逃逸無蹤。

士林分局獲報後，與北市刑大科偵隊組成專案小組，清查28歲陳男特徵和作案手法，原來陳在新北永和區偷贓車，一路騎到北市南港區，18日凌晨再從南港偷到另一台贓車，一路騎到了士林天母面交，面交搶奪手機得逞後，隨即更改臉書帳號名字，企圖躲避警方追緝。

警方11月19日晚間，持拘票新北永和將陳男拘提到案，並從其住家搜出海洛因、安非他命等毒品，也尋獲失竊的作案贓車。全案是否把手機銷贓後賣毒，將待調查釐清，稍早已依強奪等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後，認為尚有事證待調查釐清，諭令限制住居。