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住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

涉竊取營業秘密 檢調約談藥廠負責人

2019-11-21 16:27中央社 台北21日電

雲林縣某知名藥廠實際負責人李姓男子，涉嫌修改曾代工大藥廠藥品的技術規格，向食藥署申請藥證。台北地檢署今天指揮調查局兵分4路搜索，並約談李男及林姓員工。

檢調獲報，雲林縣一家藥廠曾於民國102年間接受一家大藥廠委託代工製造一款藥品，104年終止委託。這家藥廠被控修改這款藥品相關技術規格，105年間向衛生福利部食品藥物管理署申請藥證。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分4路前往李男台北住處、雲林辦公室等地搜索，並約談李男及林姓女員工到案。全案朝違反營業秘密法偵辦。

北市食藥署

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