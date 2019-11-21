跨境詐欺躲棉被行騙 刑事局逮13嫌

2019-11-21 15:47 中央社 台北21日電



有詐騙集團隱身新北市豪宅，以假冒公安方式詐騙對岸民眾，並利用透明箱和棉被作為隔音設備以躲避警方追緝，半個月不法所得逾人民幣百萬元，刑事局循線逮捕13嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，日前接獲線報指劉姓犯嫌等人在台設立跨境電信詐欺話務機房，以假冒公安方式詐騙中國大陸民眾，立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並和新北市警察局海山分局共組專案小組追查。

由於38歲主嫌劉姓男子生性多疑，為躲避警方查緝，頻頻更換集團據點，經專案小組歷經長期跟監埋伏蒐證，追查發現劉嫌等人將詐欺話務機房設立於新北市新莊區一棟高級大樓豪宅，以月租金新台幣10萬元租賃90坪據點。

專案小組見時機成熟，於13日下午持搜索票前往詐欺話務機房攻堅，現場逮捕正在從事詐欺犯行的劉男等13嫌。

同時，現場查獲詐欺工作機20支、犯罪所得新台幣61萬餘元、詐欺使用人頭卡18張、監視器1台、詐欺教戰手冊和筆記型電腦2台等贓證物。

警方發現，此詐欺集團為避免被鄰居發現異狀和警方追緝，話務手利用大型透明整理箱、棉被、假鍵盤等物品隔音，有別於傳統詐騙集團多利用隔音棉方式。

初步估計，此詐欺集團自10月中旬設立近一個月，受害人約10餘人，不法所得逾人民幣上百萬元。

全案詢後依涉嫌詐欺罪和組織犯罪移送新北地檢署偵辦，劉男裁處羈押、其餘交保。