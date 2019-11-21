班機故障迫降五股微風運河？ 機身斷裂起火演習超逼真

2019-11-21 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市府今聯合交通部民用航空局台北國際航空站辦理空難災害防救演習，一架由澎湖飛返松山班機，疑因發動機故障，導致引擎熄火失去動力，緊急迫降五股微風運河，造成機身斷裂、碰撞河岸邊冒煙起火，總計動員警、消、軍、民約350人次、機具53輛次及1 架航空器實兵演練。

新北市副市長陳純敬擔任此次演習統裁官，他表示，新北市境內航道是起降台北、桃園兩個國際機場必經航行路線之一，每日機場起降架次多達160架次，透過演習來強化與中央的縱向聯繫通報，也著重市府與鄰近縣市合作，及各單位橫向聯繫的準備作業，達到減災預防、災前整備、迅速復原，以減少人員損傷。

為提升空難災害的救災應變能力，今辦理空難災害防救演習，演練事故發生後，新北市府立即成立空難災害應變中心、開設前進指揮所進行緊急事故通報、協助旅客逃生、事故現場警戒及交通管制、大量傷病患檢傷分類後送等搶救作業；同時進行機身吊掛、落水旅客救援及直升機空搜等實兵操演，並將受傷乘客及家屬情緒安撫納入演習重點。