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堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市永康區正南三路一家工廠下午員工裝卸貨物時，堆高機外翻覆，壓到一旁外籍移工，堆高機駕駛墜地輕傷，肇事原因警方還在調查。

台南市消防局表示，救護人員到場時外籍移工已無呼吸心跳，送永康奇美醫院急救。院方表示，目前還在急救，稍後再說明急救狀況

堆高機翻覆，台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危。圖/消防局提供
堆高機翻覆，台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危。圖/消防局提供
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堆高機翻覆，台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危。圖/消防局提供
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