為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



警方一再勸導：「國道不缺交流道，錯過請到下一個」，卻還是不斷出現螃蟹車害人害己。上周五又有1輛小轎車在國道1號錯過五股交流道，連續橫切4線車道和槽化線，釀成追撞事故，57歲肇事駕駛不僅得賠償對方車損，還要加罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰、吊扣牌照3個月。

高速公路局早自2013至2017年間，陸續在國1五股北向、林口A南向、大雅南向、鼎金系統南北雙向、國3南港系統北向、中和南向、國3甲萬芳西向、木柵東向，共9個經常嚴重回堵的交流道出口匝道，設置高解析度攝影機，運用科技執法，嚴格取締未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規，一再宣導卻還是有人不信邪。

上周五下午14時26分在國道1號北部路段便又發生案例，57歲張姓男子駕駛銀色小轎車，疑似錯過北向五股交流道，車身已經超越槽化線末端，竟仍直接從主線最內側向右橫跨4線車道。

危險穿梭車陣過程中，雖然驚險閃過1輛曳引貨櫃車，但在外側車道被49歲謝女駕駛的白色小轎車追撞，失控衝撞外側護欄，拋甩180度逆向停在匝道外線，張男胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫，謝女無傷，整個車禍過程在高解析度監錄系統中，無以遁形。

國道第一公路警察大隊指出，張男這種硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全的危險駕駛行為，相當離譜，事後依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，開罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰、吊扣牌照3個月