親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

台獨全家移民紐西蘭每年回台辦募款餐會 柯文哲：我看不順眼

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

警方一再勸導：「國道不缺交流道，錯過請到下一個」，卻還是不斷出現螃蟹車害人害己。上周五又有1輛小轎車在國道1號錯過五股交流道，連續橫切4線車道和槽化線，釀成追撞事故，57歲肇事駕駛不僅得賠償對方車損，還要加罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰、吊扣牌照3個月。

高速公路局早自2013至2017年間，陸續在國1五股北向、林口A南向、大雅南向、鼎金系統南北雙向、國3南港系統北向、中和南向、國3甲萬芳西向、木柵東向，共9個經常嚴重回堵的交流道出口匝道，設置高解析度攝影機，運用科技執法，嚴格取締未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規，一再宣導卻還是有人不信邪。

上周五下午14時26分在國道1號北部路段便又發生案例，57歲張姓男子駕駛銀色小轎車，疑似錯過北向五股交流道，車身已經超越槽化線末端，竟仍直接從主線最內側向右橫跨4線車道。

危險穿梭車陣過程中，雖然驚險閃過1輛曳引貨櫃車，但在外側車道被49歲謝女駕駛的白色小轎車追撞，失控衝撞外側護欄，拋甩180度逆向停在匝道外線，張男胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫，謝女無傷，整個車禍過程在高解析度監錄系統中，無以遁形。

國道第一公路警察大隊指出，張男這種硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全的危險駕駛行為，相當離譜，事後依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，開罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰、吊扣牌照3個月

警方再度呼籲，開車應遵守交通標誌、標線、號誌，依序排隊下交流道，錯過出口匝道，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛違規駕駛，可將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止惡意違規行為。

銀色轎車撞爛，57歲張姓駕駛胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫。記者林昭彰／翻攝
銀色轎車撞爛，57歲張姓駕駛胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫。記者林昭彰／翻攝
分享
銀色轎車（左）除了自己撞爛、駕駛受傷、違規受罰，還得賠償白色轎車修理費用。記者林...
銀色轎車（左）除了自己撞爛、駕駛受傷、違規受罰，還得賠償白色轎車修理費用。記者林昭彰／翻攝
分享
銀色轎車撞爛，57歲張姓駕駛胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫。記者林昭彰／翻攝
銀色轎車撞爛，57歲張姓駕駛胸骨斷裂全身擦挫傷被送醫。記者林昭彰／翻攝
分享
銀色轎車連續橫切4線車道和槽化線，釀成追撞事故。記者林昭彰／翻攝
銀色轎車連續橫切4線車道和槽化線，釀成追撞事故。記者林昭彰／翻攝
分享
銀色轎車連續橫切4線車道，雖驚險閃過1輛曳引貨櫃車，但在外側車道被白色轎車追撞。...
銀色轎車連續橫切4線車道，雖驚險閃過1輛曳引貨櫃車，但在外側車道被白色轎車追撞。記者林昭彰／翻攝
分享

相關新聞

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

影／台2線砂石車、化學槽車擦撞 一駕駛受困、交通受阻

2019-11-21 14:12

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

大直公寓火警 大量濃煙地下室竄出

2019-11-21 12:28

整天顧台數據機月入2.6萬？ 大學生網路應徵成詐團幫凶

2019-11-21 12:17

國小游泳教練車禍截肢 家長會公布捐款專線盼愛心湧入

2019-11-21 12:12

泰山八旬老婦闖紅燈穿越馬路 被車撞倒送醫不治

2019-11-21 12:07

斗六市江厝資源回收場冒濃煙 消防員搶救所幸無人傷

2019-11-21 12:06

U值媒／「安樂死」當愛也耗盡了呢？

2019-11-21 11:38

影／新北外送員遭撞車禍 左轉與直行機車均無酒駕

2019-11-21 11:36

減速釀追撞被認惡意逼車 他喊冤風砂飛入眼獲法官撤單

2019-11-21 11:04

考試壓力太大？ 台中市國中女生昏倒意識模糊送醫

2019-11-21 10:58

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

澎湖四大「院檢之友」：那些浪費司法資源的VIP們

2019-11-21 10:16

利用貨到付款搶30萬金飾 警逮一嫌另嫌追緝中

2019-11-21 09:50

小鳥當畫布？ 收容人拿麥克筆在獄友下體塗鴉惡作劇

2019-11-21 09:29

百年銀樓貨到付款被搶 台中警已鎖定嫌犯

2019-11-21 09:26

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

BMW清晨連撞路邊5輛車 警追肇逃駕駛

2019-11-21 08:19

台中三歲男童疑遭虐喪命 今早解剖釐清死因

2019-11-21 08:10

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

評論富商設局性侵疑雲 網友留言垃圾挨告

2019-11-20 17:25

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機

2019-11-20 16:39

酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路

2019-11-20 16:05

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈

2019-11-20 15:43

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

影／小貨車綠燈左轉未注意 七旬老翁遭撞倒地幸無大礙

2019-11-20 14:32

恍神闖紅燈 她把別輛車撞進超商

2019-11-20 14:26

舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救

2019-11-20 14:20

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43
看更多

熱門文章

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top