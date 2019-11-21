待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市羅姓孕婦昨天中午搭車南下屏東待產，上了國道3號後突然陣痛加劇，且胎兒頭部露出產道口，台南市消防人員趕往關廟服務區，在休旅車後座接生，過程只花了7分鐘且母女平安送醫。

台南市消防局表示，一一九消防隊對於緊急救護的疑難雜症裡，舉凡急症送醫、車禍救護、甚至到院前心跳停止的處置每個消防員都可以得心應手，但唯獨孕婦急產，對於大部分是男性的消防員裡，就是一個挑戰。

一一九人員指出，關廟消防隊昨天下午接獲關廟服務區南下休息站通報，有孕婦急產案件，分隊立即派遣隊員郭建麟及劉孟修前往，在救護車前往現場途中，郭劉二人心裡認為跟以往一樣，應該只是開始腹痛，還來得及到醫院生產。

不料到達前2分鐘無線電疾呼指稱，孕婦懷孕39周，第二胎，陣痛加速，且羊水已破裂，要救護人員準備。郭劉二人心想從來沒有遇過接生，不知有無辦法面臨挑戰。

郭劉二人表示，到達後羅姓孕婦正躺在自家休旅車後座，經初部檢查後，發現胎頭已露出，無法將孕婦移到救護車上再接生，二人立即回想課堂上教官所教導的流程，在休旅車上展開人生第一次的急產接生。

由於在休息站的停車場，人潮眾多，救護人員請家屬幫忙管制閒雜人好奇靠近觀看，在準備好無菌產包後，請孕婦使用嘴巴呼吸並開始腹部用力。原以為跟課堂上的模擬一樣，胎兒會慢慢的產出，豈料跟所學完全不同，一道羊水如噴泉噴出，胎兒立即滑出產道並伴隨著嬰兒的哭聲，以及家屬雀躍的歡呼。

「妹妹生出來了！」二人顧不得被羊水噴濺的全身，開始幫胎兒清理口鼻、擦拭身體、夾上臍帶夾、包覆毛毯、急送醫院等程序，整個過程如同電影，不到１０分鐘，終順利讓女嬰平安誕生，母女均安。