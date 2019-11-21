警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



警察專科學校學生廖志昕前年參加期中測驗跑3000公尺昏倒，送醫撿回一命卻變成植物人，家屬認為中隊長張一平延誤叫救護車提告，檢方依業務過失重傷害罪嫌起訴，案件仍在法院審理中；民事部分，廖的家屬提告請求警專國家賠償2900萬餘元，台北地方法院今天開庭，

廖志昕父親全程坐在旁聽席，開庭結束後，他忍不住激動情緒不斷流淚；廖父受訪指出，他有4個小孩，廖志昕是最小的，兒子目前在護理之家，仍沒有意識呈現植物人狀態，醫生也說兒子腦部病變、中樞神經受損，一年內是最佳復甦期，若超過一年仍進步不大，應該就是永久性。

他說，開庭時警專律師陳述，和先前證人說法不符，警專只有派訓導主任來看過一次，之後完全不知道兒子現在狀況，包括兒子班上幾個人、醫護室有沒有醫生護士都不知道，完全答不出來，張一平有沒有幫兒子做CPR也模糊帶過。

廖父指出，「事實上警專就是在推卸責任」，警專有很多學生看不下去案發當下教職員所做的救護，願意出來當證人，證人還在學校念書，冒著學校壓力還是站出來講話，反之警專完全避重就輕。

他說，他想不透一間學校可以在學生發生急難時阻擋119，「張一平應該是全台第一人」，連國小生發現有危險都會叫救護車，這是最基本的觀念，「警專難道不怕觀感不佳嗎？」

廖父認為，在他的認知中，警務人員要維護人民安全，但學生發生緊急危難、沒有心跳，卻還阻擋救護車，「這是什麼學校？有沒有公平正義？」

民事部分，廖的家屬主張，張一平有過失，且警專沒有救護車，也沒有救護制度，對於發生緊急危難狀況也沒有合理通知，要求醫藥費、勞動力減損、宗教捐款、撫養費與精神慰撫金等共2900萬餘元，未來也將視療程增加求償金額。

廖家委任律師萬建樺指出，案發後若即時對廖使用AED，不會讓廖心臟休克、缺氧，但張一平第一時間卻未叫其他學生拿AED，也未對廖做CPR，只有搖晃呼叫，加上警專沒有救護車，更沒有救護小組，才導致廖變成植物人。

警專委任律師抗辯，校方在黃金時間4分鐘內替廖急救，包括張一平有立即做CPR，也呼叫其他教官繼續接手，家屬主張只有「搖晃呼叫」未做心肺復甦術，他們指出「搖晃呼叫」是執行CPR的第一動作，不代表沒有做CPR，同時也立即喊其他教官與醫護人員到場協助。