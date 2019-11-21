男童不小心被反鎖屋內 警消協力破窗解圍

2019-11-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台南市安南區2歲男童昨天下午不小心被反鎖在屋內，母親著急向員警和消防人員求救，消防人員擔心發生意外，當場經男童母親同意直接破窗救人，在警、消協力下順利擊破門窗，蔡女及男童一見面便緊緊相擁而泣，母子「團圓」畫面，讓人看了備感溫馨。

住在本市安南區的蔡姓婦人，育有2歲男童，由於丈夫長期在北部工作，平日都是母代父職，昨天下午1點多蔡女返家時，讓2歲男童先行拿鑰匙進門休息，自己轉身要提物，不料男童一進門想跟母親玩遊戲，便將門內暗鎖一併鎖上，不久見母親無法進入便慌張大哭，唯屋內暗鎖無法從外開啟，蔡女一時情急也跟著哭泣，馬上報警求救。

和順派出所警員蕭以翎及消防人員到場後，發現蔡姓婦人在自家住處，隔著一扇窗與窗內的2歲男童一同哭泣，男童一直哭喊：「媽媽抱抱」，窗外的母親則是眼眶泛紅、不忍流淚，由於該屋門內有暗鎖，無法請鎖匠開鎖進入，也沒有其他出入口可進入。

警消因擔心發生意外，當場經蔡女同意直接破窗救人，在警消協力下順利擊破門窗，蔡女及男童一見面便緊緊相擁而泣，母子順利「團圓」。