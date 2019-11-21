減速釀追撞被認惡意逼車 他喊冤風砂飛入眼獲法官撤單

2019-11-21 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園邱姓男子因減速被後車追撞，經警方判定有「驟然減速因而肇事」行為，裁罰1萬8000元罰鍰、吊銷駕照，邱喊冤當時風砂飛入眼才緩慢而非驟然減速，法院勘驗行車記錄器，發現他邱行駛匝道時從最高時速38公里降至22公里，過程緩慢行駛，應無「惡意逼車」行為，判處撤銷原處分。

經調查，邱男去年7月4日早上9點多開1輛自小客車經平鎮區中豐路、台66線匝道口，因任意驟然減速導致後車追撞，平鎮分局員警到場處理，經交通大隊初步研判肇事原因後，舉發邱違反道交條例中「非遇突發狀況在行駛中任意驟然減速因而肇事者」，被裁處1萬8000元罰鍰，吊銷駕照。

邱不服提行政訴訟，主張當時開車窗風沙飛入眼睛，導致視線模糊才煞車減速才遭撞擊，且自己是緩慢並非驟然減速，認為後車追撞未保持安全距離有也過失，突然被吊銷駕照，他平時還得接送子女上下課，對生活衝擊甚巨。

法院勘驗雙方行車記錄器畫面，發現邱的車原本都在時速11至34公里之間，後來加速至時速38公里，再減速至時速36公里，1秒後再減速至時速22公里，隨即發生碰撞。