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「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市旗山區一家百年歷史的銀樓以電子商務形式拓展通路，一名自稱急著結婚的男子透過網路購買，且指定要求業者透過宅配通路「貨到付款」。19日上午，宅配送貨員卻被持槍歹徒搶走這批金飾，銀樓業者損失近30萬元，業者公布被搶金飾，呼籲同業注意這種詐騙手法。

林姓業者指出，本月7日，葉姓男子以急著結婚為由購買金飾，購買結婚金飾組、項鍊、戒指及手環等四組商品，總價共31萬餘元，最後以28萬5千元成交。

業者說，因擔心遇上詐騙，通常都會要求購買者先匯款才出貨，葉男起先答應，後來又以「父母擔心被騙」為由要求宅配，19日上午，宅配送貨員送至台中市北屯區，一名持槍歹徒竟指名要銀樓配送的三箱貨品（宅配以10萬元為上限），順利搶走這批宅配金飾。

宅配公司通知金飾被搶，林姓業者打葉姓男子的電話已經無法接通，隨即向台中市警局報案，並透過銀樓業者通報系統將被搶貨品告知同業，避免搶匪在短時間內銷贓，

「出乎意料！」林姓業者說，銀樓是三代祖傳事業，阿公時代開始經營，13年前跨入網購擴展通路，以前曾遇過消費者盜刷信用卡，因此損失金額6萬元；交易前曾透過通訊軟體與歹徒交談，對方年紀約30幾歲，從沒遇上這次誇張的犯罪手法。

高雄旗山一家百年銀樓遭歹徒搶走一批金飾，圖為被搶金飾之一。圖／業者提供
高雄旗山一家百年銀樓遭歹徒搶走一批金飾，圖為被搶金飾之一。圖／業者提供
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高雄旗山一家百年銀樓遭歹徒搶走一批金飾，圖為被搶金飾其中一樣。圖／業者提供
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高雄旗山一家百年銀樓遭歹徒搶走一批金飾，圖為被搶金飾之一。圖／業者提供
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高雄旗山一家百年銀樓遭歹徒搶走一批金飾，圖為被搶金飾其中一樣。圖／業者提供
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