親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市永和區竹林路一家模型店，於9月時曾兩度遭竊，52歲歐姓男子趁店家不注意，將模型夾在腋下帶出店外，過程中還故意與店員攀談，來店員降低戒心，此手法讓歐嫌得手兩盒價值共1400元的模型。直到30歲吳姓模型店店長，盤點商品時，才察覺店內商品遭竊。吳男隨即報警處理，並保存監視器畫面與歐嫌特徵。

吳指出，為了緝捕毆嫌，透過社群軟體成立「專案小組」，私下與所有店員即時連線，等待歐嫌再次上門。豈料，這一等就是2個多月，直到本月（11）20日，歐嫌再度來訪，吳立即透過社群軟體通報當日休假店員報警，吳擔心歐嫌在警察抵達前就離開，便以上前與歐嫌「尬聊」一直到警方到場。

據了解，吳看到警察朝店面走過來，便揮手向警察示意，歐嫌當下並未察覺，被警方逮捕時也沒有任何反抗，吳便出示監視器畫面指證，歐嫌當場坦承犯案，並誆稱自己是想拿玩具給孩子玩，警方隨即到歐嫌住處查獲遭竊的模型，歐嫌雖表示願意歸還模型，但警方仍將歐嫌以竊盜罪嫌函送偵辦。

雖然找回遭竊的模型，但模型已有拆封痕跡，吳說：「該商品已經很難出售，遇到這樣的情況，要在賣給其他消費者，也不太妥當」還苦笑著說，「這商品本身就很難買，所以才很快察覺到商品被偷」，事後吳也將整個緝捕過程放在網路上，網友表示：「文筆不錯，樸實無華又帶點詼諧」、「老闆內心戲很多，可以兼職當演員了」。

30歲吳姓模型店店長，找回被52歲歐姓嫌犯偷走的兩盒模型。記者陳弘逸／翻攝
30歲吳姓模型店店長，找回被52歲歐姓嫌犯偷走的兩盒模型。記者陳弘逸／翻攝
分享
30歲吳姓模型店店長，透過社群軟體成立「專案小組」，直到52歲歐姓嫌犯在訪時，即...
30歲吳姓模型店店長，透過社群軟體成立「專案小組」，直到52歲歐姓嫌犯在訪時，即時通報警察。記者陳弘逸／翻攝
分享
52歲歐姓嫌犯，趁店員不注意時，將模型夾在腋下帶出店外。記者陳弘逸／翻攝
52歲歐姓嫌犯，趁店員不注意時，將模型夾在腋下帶出店外。記者陳弘逸／翻攝
分享

警察

相關新聞

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

評論富商設局性侵疑雲 網友留言垃圾挨告

2019-11-20 17:25

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機

2019-11-20 16:39

酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路

2019-11-20 16:05

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈

2019-11-20 15:43

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

影／小貨車綠燈左轉未注意 七旬老翁遭撞倒地幸無大礙

2019-11-20 14:32

恍神闖紅燈 她把別輛車撞進超商

2019-11-20 14:26

舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救

2019-11-20 14:20

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

檢察總長找網紅歌手 拍短片唱宣導歌反賄選

2019-11-20 13:10

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

疑撿拾掉落皮夾 老翁蹲斑馬線遭小貨車撞死

2019-11-20 12:51

U值媒／從韓國輸找出未來改變方向

2019-11-20 12:48

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

U值媒／美食外送員，何時變得如此搶手？

2019-11-20 12:38

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

影／詐騙集團出怪招！ 車手穿高衩裙男扮女裝「偽娘」

2019-11-20 11:51

半夜車子拋錨在石門偏鄉擋道 警趕至送電救車解圍

2019-11-20 11:49

高雄總圖女子講話太吵 男老師竟當學生面怒奪手機

2019-11-20 11:46

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

新北林意騰才學急救 馬上救回同事性命獲表揚

2019-11-20 11:24

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

阿嬤拿塑膠桶裝水燒開水釀災 消防隊提醒注意長者用火安全

2019-11-20 10:52

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

鐵板燒打工少年販毒 中檢「過五關」斬上手

2019-11-19 21:17

老翁療養院掙脫束帶後跌倒死亡 肇因尚待釐清

2019-11-19 20:47

台南市安南區民宅火災 警帶回陳姓男子調查

2019-11-19 20:11

遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35

台中市三歲男童疑遭家長家暴致死？ 檢警介入調查

2019-11-19 13:43
看更多

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top