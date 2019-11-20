永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市永和區竹林路一家模型店，於9月時曾兩度遭竊，52歲歐姓男子趁店家不注意，將模型夾在腋下帶出店外，過程中還故意與店員攀談，來店員降低戒心，此手法讓歐嫌得手兩盒價值共1400元的模型。直到30歲吳姓模型店店長，盤點商品時，才察覺店內商品遭竊。吳男隨即報警處理，並保存監視器畫面與歐嫌特徵。

吳指出，為了緝捕毆嫌，透過社群軟體成立「專案小組」，私下與所有店員即時連線，等待歐嫌再次上門。豈料，這一等就是2個多月，直到本月（11）20日，歐嫌再度來訪，吳立即透過社群軟體通報當日休假店員報警，吳擔心歐嫌在警察抵達前就離開，便以上前與歐嫌「尬聊」一直到警方到場。

據了解，吳看到警察朝店面走過來，便揮手向警察示意，歐嫌當下並未察覺，被警方逮捕時也沒有任何反抗，吳便出示監視器畫面指證，歐嫌當場坦承犯案，並誆稱自己是想拿玩具給孩子玩，警方隨即到歐嫌住處查獲遭竊的模型，歐嫌雖表示願意歸還模型，但警方仍將歐嫌以竊盜罪嫌函送偵辦。