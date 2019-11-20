婦人廟埕運動突心肌梗塞 警消及時做這事救回一命

2019-11-20 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



佳里消防分隊日前搶救心肌梗塞婦人，成功救回一命，也提醒全民CPR的重要。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook 氣溫驟降傳出不少人因心肌梗塞猝逝，台南市佳里區66歲黃姓婦人上月26日晚上9點24分許，在佳里區震興宮運動時突然昏倒，經友人及時報案，台南市消防局第三救災救護大隊佳里分隊救護人員陳至坤與吳文清9時28分就趕達現場，判斷黃婦已失去呼吸心跳，立即施予CPR急救並使用AED電擊，現場電擊兩次再加上高品質的CPR，黃婦當場回復生命跡象，先送往佳里奇美醫院進行急救治療，再轉到永康奇美醫院治療，恢復狀況良好，日前已經出院。

佳里分隊長謝浩銘說，66歲黃姓婦人平日身體健康，無感覺到任何異常，當天和往常一樣前往佳里區震興宮前運動時，因心肌梗塞突然昏倒，幸好當時有一起運動的朋友立即報案，救護人員獲報後也在4分鐘內迅速趕抵現場，可說是很幸運幾乎沒有塞車也沒有延誤，救護人員使用高品質CPR（整個過程必須不中斷、深度、頻率都必須達標準）技術，維持婦人心臟及腦部血液灌流並使用AED急救，事後黃姓婦人由佳里奇美醫院轉院至永康奇美醫院，在醫院恢復狀況良好，11月9日順利出院，

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佳里分隊長謝浩銘今天會同當天出勤人員陳至坤、吳文清及義消副分隊長許進雄、義消小隊長林吉祥前往黃婦家中探訪，並代表消防局獻上祝賀康復和關心，黃姓婦人丈夫也曾擔任佳里義消分隊顧問，平時夫妻與人為善且熱心地方公益，黃婦倒地的地點正巧在震興宮的香爐旁，冥冥之中或許有神明護佑，使得救護人員在現場成功與死神搶人。

謝浩銘說，當時現場沒有人判斷是心肌梗塞，也無人及時進行CPR急救，若全民學習CPR，消防局勤指中心可以線上指導CPR，也能有機會救人一命，黃婦幸運的是佳里消防分隊距離事發震興宮車程約4至5分鐘，當天救護車出勤順利，4分鐘就抵達，救護人員也很快判斷是心肌梗塞及時急救。