台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

台中科科技大學今傍晚驚傳墜樓案，一男子從中正大樓墜下，經送醫急救仍傷重不治。記者林佩均／攝影 分享 facebook 國立台中科技大學今天傍晚4點多驚傳墜樓事件，就讀該校日語系的軒姓男學生(23歲)，從校園的中正大樓墜下，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，傍晚5點多傷重宣告不治。校園內發生墜樓事件，師生都相當低調，僅表示沒有聽到爭吵聲或打鬥聲，不知道為何會發生憾事。

校園師生表示，當時沒有聽到爭吵聲或打鬥聲音，大約4點10分忽然聽到「碰」聲響，一名男子倒在中正大樓後側的一樓地面，在附近的師生與校方人員趕緊打電話報警。

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中國醫藥大學附設醫院指出，這名男大生在下午4時31分到院急診，到院時，四肢變形，前胸有開放性的傷口，經搶救仍因傷重，在傍晚5時1分宣告不治。警方已通知死者家屬，正從彰化趕往醫院確認遺體身分。

警方鑑識人員現場採證，初步沒有發現打鬥等跡象，也未發現遺書。警方也調閱監視器，釐清男子是從中正大樓的8樓、9樓或頂樓墜下，進一步墜樓原因有待警方釐清。

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