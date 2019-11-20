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小貨車市民大道高架翻車 礦泉水桶掉滿地

2019-11-20 18:03聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

一輛小貨車昨早在市民大道高架橋翻車，後方駕駛趕著上班，見車流嚴重堵塞，紛紛叫苦連天，所幸轄區中山警方派員疏通路況，徒手將小貨車翻正，迅速恢復車流。

警方調查，38歲郭姓男子昨天上午近9時，駕駛載著礦泉水桶的小貨車，行經市民大道高架橋不慎翻車，由於是上班尖峰時段，後方車流當場大堵塞。

警方獲報派員到場，徒手將小貨車翻正，並推至路肩旁，迅速讓車流恢復順暢，避免延誤民眾上班，再協同消防人員清理掉落滿地的礦泉水桶。

郭男稱，當時車上載著一桶一桶的礦泉水，要分別送給客戶，因先送了一部分，車斗載貨重量分配不均，才在踩煞車時，重心不穩翻車，礦泉水桶掉滿地。

警方表示，貨車駕駛人載貨時，應注意車斗配重狀況，若有下卸貨物，應重新分配重量，以防配重不均翻車。

郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻...
郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻攝
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郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻...
郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻攝
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郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻...
郭姓男子駕駛載著礦泉水桶的小貨車，昨早行經市民大道高架橋不慎翻車。記者蔡翼謙／翻攝
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高架橋

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