台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

相關新聞
那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」2019-11-20 16:45
高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面2019-11-20 15:36
台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲2019-11-20 18:28
評論富商設局性侵疑雲 網友留言垃圾挨告2019-11-20 17:25
竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機2019-11-20 16:39
酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路2019-11-20 16:05
鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前32019-11-20 15:58
25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈2019-11-20 15:43
影／小貨車綠燈左轉未注意 七旬老翁遭撞倒地幸無大礙2019-11-20 14:32
恍神闖紅燈 她把別輛車撞進超商2019-11-20 14:26
舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救2019-11-20 14:20
高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷2019-11-20 13:43
歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天2019-11-20 13:38
檢察總長找網紅歌手 拍短片唱宣導歌反賄選2019-11-20 13:10
拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千2019-11-20 13:09
疑撿拾掉落皮夾 老翁蹲斑馬線遭小貨車撞死2019-11-20 12:51
U值媒／從韓國輸找出未來改變方向2019-11-20 12:48
登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯2019-11-20 12:41
U值媒／美食外送員，何時變得如此搶手？2019-11-20 12:38
保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」2019-11-20 12:23
影／詐騙集團出怪招！ 車手穿高衩裙男扮女裝「偽娘」2019-11-20 11:51
半夜車子拋錨在石門偏鄉擋道 警趕至送電救車解圍2019-11-20 11:49
高雄總圖女子講話太吵 男老師竟當學生面怒奪手機2019-11-20 11:46
有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰2019-11-20 11:25
新北林意騰才學急救 馬上救回同事性命獲表揚2019-11-20 11:24
賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？2019-11-20 10:58
阿嬤拿塑膠桶裝水燒開水釀災 消防隊提醒注意長者用火安全2019-11-20 10:52
影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻2019-11-20 09:53
急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫2019-11-20 09:03
驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商2019-11-20 04:01
保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭2019-11-19 23:56
影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬2019-11-19 21:40
鐵板燒打工少年販毒 中檢「過五關」斬上手2019-11-19 21:17
老翁療養院掙脫束帶後跌倒死亡 肇因尚待釐清2019-11-19 20:47
台南市安南區民宅火災 警帶回陳姓男子調查2019-11-19 20:11
遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」2019-11-19 18:35
台中3歲死者臉部有燒燙傷 邱男說以吹風機為子保暖2019-11-19 17:34
為買豆漿溜出門卻回不去 永和警及時發現助翁返家2019-11-19 17:18
影／疑遭虐死男童遺體移台中市殯儀館 母全程不發一語2019-11-19 17:02
熱門文章
驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商2019-11-20 04:01
她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤2019-11-19 22:00
高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷2019-11-20 13:43
公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格2019-11-19 20:20
影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬2019-11-19 21:40
有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰2019-11-20 11:25
高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面2019-11-20 15:36
妻為生活兼職跑外送 遭夫嫌「一個晚上才跑幾百元」2019-11-19 19:01
熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清2019-11-20 11:29
那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」2019-11-20 16:45
客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭2019-11-20 16:45
梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！2019-11-20 10:35
妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴2019-11-20 08:25
民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補2019-11-20 15:51
影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻2019-11-20 09:53
留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局2019-11-20 10:06
攜黃金出境被罰 香港女律師來台「鬥法」2019-11-19 23:59
按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」2019-11-19 19:16
播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了2019-11-20 11:43
登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯2019-11-20 12:41
外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭2019-11-20 14:25
保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭2019-11-19 23:56
高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏2019-11-20 16:29
賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？2019-11-20 10:58
好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清2019-11-20 12:36
韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕2019-11-20 11:49
歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天2019-11-20 13:38
高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單2019-11-20 15:22
3歲兒頭骨凹陷 父辯吹風機燙的2019-11-19 23:51
急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫2019-11-20 09:03
「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告2019-11-20 11:09
很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊2019-11-20 15:11
她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」2019-11-20 14:37
鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前32019-11-20 15:58
遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」2019-11-19 18:35
保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」2019-11-20 12:23
台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治2019-11-20 17:46
拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千2019-11-20 13:09
車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡2019-11-20 17:17
檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了2019-11-20 11:23
留言