丈夫過世糖尿病妻付不起喪葬費 暖警號召募款獲得響應
2019-11-20 17:35
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
新北市石碇區61歲高姓男子，日前因家中停水，獨自前往住家水源區察看，突然心肌梗塞倒地，直到傍晚，高男妻子未見丈夫回家，只好請鄰居協尋，發現高男倒臥在水源區旁，便緊急撥打119送醫，但仍無法挽回高男性命。
據了解，高男家境清苦，妻子患有糖尿病無法工作，高男不僅是家中的經濟之柱，高男過世後，家中不僅陷入經濟困難，高男妻子也無法出籌措替丈夫舉辦喪禮。新店警分局豐田派出所所長李宗祐得知後，為解決高男妻子面臨的困難，並連繫石碇區民眾及民間善心團體發起關懷募款。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
透過所長李宗祐與轄區警員彥哲共同協助之下，獲得當地民眾與慈善團體響應，最終募得10萬3千元，在由警方將捐款交由高男妻子，她從警方手中接到捐款，也不斷向員警與慈善團體表達謝意。
留言