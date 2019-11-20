影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷
2019-11-20 17:25
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市龍潭區中原路、楊銅路口，今天上午9時50分發生小貨車追撞結車事故，小貨車車頭變形導致謝姓司機受困，傷者意識清楚，消防救護員使用油壓剪及撐開器，破壞車體後將人成功協助脫困，交由救護人員評估處置後送醫。
桃園市消防局第四大隊高平分隊獲報，龍潭區中原路一段和楊銅路一段的交叉路口發生車禍，有民眾受困車內。消防隊員到場發現，是小貨車追撞聯結車車頭事故。
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24歲謝姓男子駕駛的小貨車，車頭變形導致司機受困，傷者意識清楚，生命徵象穩定，救災人員使用油壓剪及撐開器破壞車體後將人成功協助脫困。32歲林姓聯結車駕駛左手傷，24歲謝男手部擦傷及雙腿開放性骨折，2人意識清楚，生命徵象穩定，均送林口長庚醫院救治。
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