評論富商設局性侵疑雲 網友留言垃圾挨告
2019-11-20 17:25
聯合報 記者陳俊智
／新北即時報導
社群網站「臉書」先前流傳一篇文章，內容指1名富商涉嫌夥同2名律師設飯局性侵女子，引發網友熱議，結果有人因為發言偏激而吃官司，經檢察官調查才獲不起訴處分。
該文章自前年9月開始在網路流傳，富商和律師雖然提出相關文件證明澄清，風向仍然一面倒，讓富商決定提告。新北市洪姓、姚姓和林姓3名網友因為評論文章中的3人「垃圾」、「人渣」和「不得好死」等語，又拒絕道歉和解，吃上妨害名譽官司。
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偵訊時，3名網友否認妨害名譽，供稱自己是針對文章描述的行為發表看法和評論。
檢方調查，雖然網友留言尖酸刻薄，使用負面文字，但他們只是針對網路文章發表個人主觀看法，縱使內容會令人感到不悅，仍與妨害名譽構成要件有別，因此不起訴處分。
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