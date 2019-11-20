那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



台塑重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，10日獨自登上笠頂山後失聯，令家屬相當焦急，搜救行動進行10天後，今天上午宋在春日鄉七佳溪畔，被當地原住民尋獲。宋還原落難過程，表示在山中一度遇上「神蹟」，他說11日晚上遇上一對原住民男女，並上前求救，但對方卻又隨即消失在眼前，他認為很可能是遇上部落「祖靈」顯靈，這個說法也令當地居民議論紛紛。

宋瑞雄說，10日從舊白鷺部落上山，還沒抵達大武藏山停機坪，懷疑自己可能走錯路，就決定掉頭，不料，途中卻迷失方向，就在山中來回走了一整天。隔天晚上6點在山中看見一對原住民男女在工作，他大聲呼救，但對方卻一句話都沒回應，埋頭繼續工作，直到晚間8點，眼前對方終於起身，他正打算拿起包包追上前，但卻隨即在眼前消失，轉眼間又突然出現在溪水對岸，他趕緊再度跟上，卻只見到杉木不見人影，就這樣來了3、4次，最後因體力不支，就留在水源地休息一晚。

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宋說雖一度看見救難人員身影，也聽看見搜救直升機，但他卻沒被注意到，也不敢擅自移動，深怕錯失一線生機。由於過了好幾天，覺得再等下去也不是辦法，於是17日決定自行沿溪谷下山，在七佳溪河床走了2天，今天早上遇上部落獵人，才總算結束這趟落難記。