竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機
2019-11-20 16:39
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉傳山坡地非法開挖，橫山警分局昨天會同農業處等現地會勘，發現有挖土機正在施工整地，已開挖面積約3601平方公尺。警方表示，地主剷除原來的桂竹林，準備蓋房養老，卻破壞了原地形地貌，警方除查扣2輛挖土機等機具，並將全案依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。
橫山警分局表示，警方接獲情資尖石鄉義興村一處山坡地非法開挖，昨天立即會同農業處、原民處及尖石鄉公所現地會勘，當場抓到2名男子正操作挖土機施工整地。
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經調查發現，這處山坡地屬原住民保留地，依規定不得擅自墾殖、開發，王姓地主卻因想在此蓋房子養老，動用挖土機大肆開挖，而非表土翻耕，剷除原來的桂竹林，破壞了原地形地貌。
王姓地主向警方辯稱，不知如何向鄉公所申請整地。尖石鄉公所表示，核准的申請函，函文會明確標示，中耕鋤草是指僅能利用鋤或中耕器，以淺耕方式施作，並特別標註勿改變現有地形，不得整坡、開挖、設置施工便道等。農業處則要求王姓地主依規申請，15日內取得整地使用同意書。
警方表示，全案依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。橫山分局長王文生也呼籲，尖石山區地勢陡峭，山坡地水土保持相當重要，未來也會持續加強查緝，杜絕濫墾濫伐，守護山林。
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