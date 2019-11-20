新北消防緊急應變指揮學院 榮獲標竿學習案例優良獎
2019-11-20 16:27
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北市政府消防局今年4 月在林口區舉行「緊急應變指揮學院（Emergency Response Command Academy，ERCA）」啟用典禮，是全國首座運用3D災害虛擬實境科技，模擬災害情境訓練消防指揮官執行救災與突發狀況應變能力的訓練基地，也是以「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法，參加行政院人事行政總處108年度標竿學習案例甄選，獲選108年度標竿學習案例優良獎，並於今天舉行頒獎及案例發表會，未將將提供全國各公務機關參考，發揮知識分享及擴散效應，精進行政效能。
行政院標竿學習案例原依北、中、南區域進行公務機關競賽，自107年起改為全國公務機關競賽，藉由標竿學習模式，收集並選拔各主管機關績效卓著之行政個案，今天獲選單位由新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案例，獲行政院核定為108年度標竿學習案例優良獎，另有勞動部發表「徵才活動科技化、就業媒合E把罩」案例及故宮發表「故宮數位行動博物館」案例也同樣獲選。
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新北市消防局黃德清局長表示，緊急應變指揮學院經過2年籌備於今年4月正式啟用，他說，消防人員面對瞬息萬變的殘酷火災，指揮官為降低火災損失，要能作正確狀況判斷且迅速下達指令，端賴平時救災狀況判斷推演訓練，建立標準化的決策模式，而消防人員面對突發性的重大災害與龐大勤業務工作量，亟需建立一套有效率且具訓練效果的訓練模式，因此新北市率全國之先，創新導入災害虛擬實境科技，建立指揮訓練課程模組、消防人員核心能力及發展國際交流合作平台，同時積極培養專業教官團，今年11月更派員遠赴法國參加指揮官救災指揮與危機管理訓練，從硬體面、軟體面及營運面著手強化，希冀ERCA能成為國內精進災害搶救效能及提升危機應變能力的重要平台。
黃德清表示，新北市消防局以緊急應變指揮學院創新運用災害虛擬實境科技為作品，分享消防指揮官訓練從以往課堂講座、紙上作業兵棋推演及實地操作救災演練等方式，變革突破為電腦輔助消防模擬教育之創新作為、問題解決、具體效益、標竿價值及未來延展，藉由沉浸式（Immersed）的體驗、即時（Real-Time）的回饋，擬真模擬災害情境，訓練消防指揮官救災指揮及突發狀況應變能力，強化消防人員救災團隊合作默契及效能，讓訓練不僅是「聽講座」，更要「下場做」，也不再只是「坐中學」，而是「做中學」。
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