親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

新北消防緊急應變指揮學院 榮獲標竿學習案例優良獎

2019-11-20 16:27聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市政府消防局今年4 月在林口區舉行「緊急應變指揮學院（Emergency Response Command Academy，ERCA）」啟用典禮，是全國首座運用3D災害虛擬實境科技，模擬災害情境訓練消防指揮官執行救災與突發狀況應變能力的訓練基地，也是以「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法，參加行政院人事行政總處108年度標竿學習案例甄選，獲選108年度標竿學習案例優良獎，並於今天舉行頒獎及案例發表會，未將將提供全國各公務機關參考，發揮知識分享及擴散效應，精進行政效能。

行政院標竿學習案例原依北、中、南區域進行公務機關競賽，自107年起改為全國公務機關競賽，藉由標竿學習模式，收集並選拔各主管機關績效卓著之行政個案，今天獲選單位由新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案例，獲行政院核定為108年度標竿學習案例優良獎，另有勞動部發表「徵才活動科技化、就業媒合E把罩」案例及故宮發表「故宮數位行動博物館」案例也同樣獲選。

新北市消防局黃德清局長表示，緊急應變指揮學院經過2年籌備於今年4月正式啟用，他說，消防人員面對瞬息萬變的殘酷火災，指揮官為降低火災損失，要能作正確狀況判斷且迅速下達指令，端賴平時救災狀況判斷推演訓練，建立標準化的決策模式，而消防人員面對突發性的重大災害與龐大勤業務工作量，亟需建立一套有效率且具訓練效果的訓練模式，因此新北市率全國之先，創新導入災害虛擬實境科技，建立指揮訓練課程模組、消防人員核心能力及發展國際交流合作平台，同時積極培養專業教官團，今年11月更派員遠赴法國參加指揮官救災指揮與危機管理訓練，從硬體面、軟體面及營運面著手強化，希冀ERCA能成為國內精進災害搶救效能及提升危機應變能力的重要平台。

黃德清表示，新北市消防局以緊急應變指揮學院創新運用災害虛擬實境科技為作品，分享消防指揮官訓練從以往課堂講座、紙上作業兵棋推演及實地操作救災演練等方式，變革突破為電腦輔助消防模擬教育之創新作為、問題解決、具體效益、標竿價值及未來延展，藉由沉浸式（Immersed）的體驗、即時（Real-Time）的回饋，擬真模擬災害情境，訓練消防指揮官救災指揮及突發狀況應變能力，強化消防人員救災團隊合作默契及效能，讓訓練不僅是「聽講座」，更要「下場做」，也不再只是「坐中學」，而是「做中學」。

新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作...
新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案例，今天獲行政院人事行政總處頒發108年度標竿學習案例優良獎，由新北消防局專門委員尚少華（右）代表受獎。圖／消防扇提供
分享
新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作...
新北市政府以消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案例，今天獲行政院人事行政總處頒發108年度標竿學習案例優良獎。圖／消防扇提供
分享
新北市消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案...
新北市消防局緊急應變指揮學院所提出「從紙上談兵到指上談兵」之創新運用資訊作法的案例，今天獲行政院人事行政總處頒發108年度標竿學習案例優良獎，新北消防局災害搶救科長蕭柏桓講解如何以電腦輔助消防模擬教育之創新作為、問題解決、具體效益、標竿價值及未來延展。圖／消防扇提供
分享

行政院故宮

相關新聞

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機

2019-11-20 16:39

酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路

2019-11-20 16:05

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈

2019-11-20 15:43

影／小貨車綠燈左轉未注意 七旬老翁遭撞倒地幸無大礙

2019-11-20 14:32

恍神闖紅燈 她把別輛車撞進超商

2019-11-20 14:26

舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救

2019-11-20 14:20

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20

今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧

2019-11-19 17:10

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top